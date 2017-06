YouTube, Hamilton-Vettel: tamponamento, scintille, contatti e gestacci (F1 Gp Baku – VIDEO)

BAKU (AZERBAIGIAN) – Incredibile episodio in regime di safety-car nel bel mezzo del Gran Premio dell’Azerbaigian. Protagonisti Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, rispettivamente primo e secondo, che dietro alla vettura di sicurezza si tamponano e subito dopo la Ferrari del tedesco affianca la Mercedes dell’inglese in segno di protesta.

Poco dopo l’altra rossa di Raikkonen buca una gomme ed è costretta a tornare ai box.

Nelle immagini tv diffuse successivamente si vede la Ferrari di Vettel che dopo essersi toccato con la Mercedes di Hamilton lo affianca e lo sperona ruota a ruota.

I due si mandano a quel paese platealmente, gesticolando come fossero due comuni automobilisti che litigano per un torto subito al volante, per poi rimettersi in fila indiana dietro alla safety-car. L’episodio è sotto investigazione da parte dei commissari di gara.

(VIDEO YOUTUBE)