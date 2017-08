ROMA – Jonas Folger, pilota tedesco del team Monster Yamaha in MotoGP, è stato protagonista di uno spettacolare incidente all’inizio del turno di warm up sul circuito di Silverstone.

Dopo pochi secondi, alla curva 7 ha praticamente preso il volo, finendo ad altissima velocità contro le barriere. In particolare, come spiegato al team Monster Tech 3 sembra che il pilota tedesco abbia avuto problemi alla seconda frenata, preferendo abbandonare la moto e scivolare in pista.