Jorge Lorenzo, sul circuito di Misano, ha visto sfumare, per l’ennesima volta in stagione, la prima vittoria in Ducati. Il maiorchino è partito benissimo e stava conducendo il Gran Premio con grande autorevolezza, ma una rovinosa caduta ha spezzato il sogno di vincere proprio il GP di casa per la Ducati.

Come nel 2015, quando in sella alla Yamaha, a sette giri dal termine, vide sfumare la vittoria.

LA CADUTA A MISANO CON LA DUCATI:

LA CADUTA NEL 2015 CON LA YAMAHA: