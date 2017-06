BAKU – Un Gran Premio di Formula 1 pazzesco quello di Baku, in Azerbaijan, tra incidenti, collisioni, rissa in pista tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, safety car, gara interrotta e successiva ripartenza.

C’è stato anche un colpo di scena: Hamilton in testa e lanciato verso la vittoria, dopo la ripartenza i tecnici hanno fissato in modo impreciso la protezione che avvolge il casco del pilota. E dunque, in rettilineo, l’aria rischia di farla schizzare via. E così Hamilton, lanciato ad oltre 300 km/h, guida con una mano, tenendo salda la protezione. Un problema che gli è costato la vittoria.