YouTube, Vettel: problema alle gomme a due giri dal termine del Gp Gran Bretagna

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) – “No, non è stata colpa dei detriti in pista, non so che problema hanno avuto le gomme”. Faccia scura e pochissima voglia di parlare per Sebastian Vettel, ai microfoni di Sky Sport, dopo il settimo posto a Silverstone, con il podio sfumato nel finale a causa di una foratura alla gomma anteriore sinistra, la stessa che sempre nel finale ha costretto a rientrare ai box anche Raikkonen, poi rientrato in tempo per guadagnare il terzo posto.

“E’ stata una gara difficile fin dall’inizio – ha detto il tedesco – I freni hanno cominciato a bruciare mentre ero sulla griglia e poi sono rimasto per tanti giri dietro Verstappen. Sono riuscito a passarlo solo grazie al pit stop. Il suo comportamento in pista? Non sono io a dover giudicare”.