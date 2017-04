ROMA – A Genova arriva la seconda tappa del BOTANICA TOUR: il 22 aprile DeProducers, Stefano Mancuso e Aboca salgono sul palco del Supernova Festival. Dal 22 al 25 aprile il porto antico ospita la terza edizione del Festival di Musica Indipendente e ad inaugurare la tre giorni sarà il collettivo composto da Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci, riuniti per Botanica, il disco prodotto da Ala Bianca e distribuito da Warner.

L’album si inserisce nel progetto promosso da Aboca e realizzato in collaborazione con il professor Stefano Mancuso, una delle massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale, nonché autore di oltre duecentocinquanta pubblicazioni scientifiche sul comportamento delle piante. I DeProducers portano infatti sul palco brani che mettono in relazione musica e scienza, capaci di raccontare in note le meraviglie del mondo vegetale. Quattro musicisti e produttori uniti per condividere un progetto di ricerca pensato per concepire la scienza come poesia.

Dopo il successo di “Planetario” (che ha raccontato in musica l’universo, gli astri, la luna e le stelle) i DeProducers hanno proposto ad Aboca, riferimento internazionale nella ricerca sui complessi molecolari vegetali, di collaborare insieme per dare vita a BOTANICA. L’azienda infatti, specializzata in soluzioni avanzate per la salute delle persone mediante l’uso di piante medicinali, da sempre si impegna nel promuovere una cultura ecologica e nel preservare le condizioni ambientali per la tutela dell’uomo e del pianeta. BOTANICA TOUR, dopo il debutto romano del 21 Marzo, approda dunque a Genova, per arrivare poi in altre città italiane ed estere.

Ecco nel dettaglio le prossime date:

22.04 – Genova – Supernova Festival

Inizio spettacolo: ore 21.00

Prezzo biglietto: posto unico in piedi – ingresso € 7 + ddp

Circuito di prevendita: http://www.happyticket.it

26.05 – Rovereto – Mart

Inizio spettacolo: ore 21.00

Prezzo biglietto: Posto in piedi – ingresso gratuito

03.06 – Sansepolcro (AR) – Festival del Cammino di Francesco

Inizio spettacolo: ore 21.00

Prezzo biglietto: posto unico – ingresso gratuito

22.07 – Firenze – Piazza Ss. Annunziata

Inizio spettacolo: ore 21.00

Prezzo biglietto: posto unico a sedere non numerato – ingresso gratuito

15.09 – Pordenone – Pordenonelegge Festa del libro con gli autori

Inizio spettacolo: ore 21.00

Prezzo biglietto: posto unico – ingresso gratuito