Adele: “A Londra il mio ultimo concerto”

LONDRA – In una lettera scritta a mano, pubblicata su Instagram, la cantante Adele spiega ai fan perché non tornerà mai più in tour.

“Dopo 15 mesi on the road siamo giunti alla fine”, scrive a mano, “Fare tour è una cosa particolare, non fa esattamente per me. Sono una vera pantofolaia e mi rendono felice le piccole cose. Sino a ora così è stato! Ho tenuto 119 spettacoli ed è stato assolutamente un piacere farlo. Questo tour l’ho fatto per voi, sperando di avere un impatto sulla vostra vita, come i miei artisti preferiti lo hanno avuto sulla mia”.

Nella parte finale lascia intendere che con questo spettacolo molto probabilmente darà il suo addio ai palcoscenici, anche se i fan la stanno già pregando di ripensarci: “Ho voluto che il mio concerto finale fosse a Londra, perché non so se continuerò a far tour e ci tenevo che l’ultima volta fosse a casa. Grazie per essere venuti, per tutto il vostro ridicolo amore e gentilezza. Vi ricorderò per il resto della mia vita. Vi voglio bene”.