LONDRA – Amara delusione per Lori Shortall di Terranova, una superfan di Adele: nel corso degli anni ha speso 6.850 euro e viaggiato più di 28.900 km per vedere dal vivo la sua cantante preferita che, per tre volte, ha annullato i concerti all’ultimo minuto.

La Shortall, insegnante di musica, ha pregato Adele di smettere di annullare i concerti, l’ultimo quello a Wembley cancellato per un problema alla voce, scrive il Daily Mail. Per Lori, si tratta del terzo concerto inseguito negli anni e su Facebook ha espresso la sua tristezza e rivolto un appello alla cantante:

“Adele. Questo è il terzo concerto che hai annullato con me!!! Houston (2011), Phoenix (2016) e Londra (2017) Sono un’insegnante di musica a Terranova, in Canada e sono stufa di viaggiare in giro per concerti annullati. I miei studenti saranno molto delusi… So che la scelta di viaggiare per vederti è mia ma ciò è incredibile! Non ti ho ancora vista in concerto e mi rendo conto di aver già speso quasi 10.000 dollari. Aiuta una tua amica!!!! Tutto ciò che voglio è passare 5 minuti con te e bere insieme una tazza di tè !!!”.