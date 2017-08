ROMA – Adriano Celentano in un messaggio sul suo blog gela il nipote Bruno Perini e ne prende le distanze. “Non mi conosci, non puoi essere il mio biografo“, scrive il cantante riferendosi ai libri e gli articoli di Perini e sottolineando che nemmeno dormendo nello stesso letto per due anni riuscirebbe a sapere tutto di lui: “Conoscermi è davvero difficile, non solo per te ma anche per me”.

Il cantante Celentano ha così deciso di usare il suo blog “Il mondo di Adriano” per rispondere al suo “caro nipotino Bruno” che anche di recente ha pubblicato articoli parlando del molleggiato:

“Caro nipotino Bruno, ti voglio bene e tu lo sai, anche se nei tuoi articoli quando parli di me e usi l’appellativo “zio”, anziché Adriano – come mi hai sempre chiamato-, avverto da parte tua l’accortezza di voler stabilire un certo distacco, in modo che ai tuoi amici arrivi chiaro il messaggio che tu non hai nulla a che spartire con le idee ribelli del “parente ingombrante”. E in un certo qual modo potrei anche capirti: essere liberi come lo sono io a volte è ingombrante anche per me…

Per cui è materialmente impossibile che tu possa essere (come vorresti fare intendere) il mio biografo. Dal punto di vista “biografico” ci troveremmo di fronte a un vuoto incolmabile, dovuto alla mancanza di conoscenza che va ben oltre il legame di parentela. Dovremmo dormire abbracciati in un letto matrimoniale almeno per due anni e forse neanche basterebbe. Credimi: conoscermi è davvero difficile e non solo per te, ma anche per me”.