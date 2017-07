Afterhours in concerto a Roma, diretta sulla Pagina Facebook Postepay

ROMA – Al Postepay Sound Rock in Roma, questa sera (giovedì 27 luglio) suoneranno gli Afterhours. Il 2017, per questo storico gruppo è un anno importante dato che festeggiano i 30 anni di attività. Tanti ne sono passati da quel 1987 in cui esordirono sulla scena musicale italiana con il 45 giri “My Bit Boy”, dando il via ad una carriera che si sarebbe rivelata lunga quanto prolifica. Una carriera a cui hanno deciso di rendere omaggio con una nuova serie di concerti estivi, dopo le date della scorsa primavera nei club di tutta la Penisola.

Questa volta il gruppo di Manuel Agnelli farà tappa nelle principali location outdoor, da luglio a settembre, cominciando da un palco prestigioso come quello del Postepay Sound Rock In Roma. I milanesi sveleranno cosa hanno preparato per celebrare tre decenni di successo e lo faranno insieme ad un ospite speciale, che salirà on stage con loro solo in occasione di quattro appuntamenti live, tra cui quello capitolino.

A chi non può assistere al concerto di Roma, Postepay offre la possibilità di assistere al loro concerto, che a partire dalle 21.30 verrà trasmesso integralmente in diretta streaming sulla pagina Facebook di Postepay.