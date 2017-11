ROMA – “Smetto di cantare il 31 dicembre 2018”. Così Al Bano Carrisi ha annunciato a Bruno Vespa il suo addio alle scene.

Ospite di Porta a Porta, l’artista pugliese, che a maggio scorso ha compiuto 74 anni, ha segnato sul calendario la data che chiuderà la sua carriera. “Spero di fare un grande concerto – ha detto – poi farò il vignaiolo“.

Si ritirerà a vita privata nella sua Cellino Sammarco. Dopo un infarto, una

ischemia e un’edema alle corde vocali Al Bano era tornato in scena determinato a continua a far suonare la sua inconfondibile voce, anche accanto alla sua ex compagna di vita, Romina.

“Quando finirà l’emozione – aveva detto – appenderò la voce al chiodo”. Quel martello, ora è deciso, lo impugnerà il 31 dicembre 2018.