Al Bano, edema alla corda vocale destra: annullati i concerti

ROMA – Al Bano è stato costretto ad annullare i prossimi concerti a causa di un edema alla corda vocale destra. La notizia è stata diffusa dal suo ufficio stampa.

Il cantante pugliese, 74 anni, avrebbe dovuto esibirsi al Perla Casinò e Hotel di Nova Gorica, in Slovenia, venerdì 23 giugno, ma lo spettacolo è stato cancellato. La decisione è arrivata in via precauzionale, nonostante la voce dell’artista si già tornata in perfette condizioni.

Al Bano era già stato colpito da una lieve ischemia il 19 marzo scorso, durante un viaggio di ritorno in automobile da un concerto tenuto a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. A dicembre, inoltre, nel corso delle prove per il concerto di Natale a Roma, era stato vittima di due infarti sul palco dell’Auditorium.