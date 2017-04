Albano Carrisi torna sul palco dopo ischemia. 4 concerti con Romina ma…niente Zurigo

ROMA – Al Bano torna sul palcoscenico: dopo l’intervento al cuore di Natale e la leggera ischemia del 20 marzo che lo aveva costretto a una pausa dopo una serata nelle Marche, il Leone di Cellino San Marco è pronto a ripartire. Dal 1 giugno al 30 settembre sarà in tour per l’Italia e all’estero e nel fitto calendario dei live ci sarà spazio anche per quattro date con Romina Power.

Ma niente Zurigo: per ottimizzare le forze e non compromettere la rapida guarigione, il cantante ha posticipato solo un concerto, si tratta della data del 22 aprile prevista a Zurigo. “Voglio scongiurare eventuali episodi più gravi e raggiungere uno stato di salute fortemente ottimale”, ha scritto lo stesso Al Bano su Facebook, assicurando ai fan il suo ritorno in Autunno: “Conoscerete presto la data precisa”.

I duetti con Romina, attesissimi dai fan, sono previsti per le date del 28 luglio a Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica), il 29 luglio a Chieti (Anfiteatro La Civitella), il 6 agosto a Santa Margherita di Pula (Forte Village), l’8 agosto a Cattolica (Arena della Regina).

Nessun concerto è stato annullato dopo il malore: solo alcune date sono state posticipate per assicurargli una perfetta ripresa fisica, consentendo così al cantante di rispettare il mese di riposo prescritto dai medici prima di riprendere l’attività concertistica.