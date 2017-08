LECCE – Amedeo Minghi, finisce in ospedale, in prognosi riservata, dopo aver mangiato cozze a Santa Cesarea Vergine, a Lecce, dove avrebbe dovuto tenere un concerto.

Per i medici non ci sono stati dubbi, Minghi si è beccato un’infezione intestinale acuta. Il cantante 70enne avrebbe dovuto tenere un concerto la sera stessa, ma l’evento è saltato visto che dovrà rimanere ricoverato almeno per i prossimi cinque giorni.