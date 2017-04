ROMA – Battisti-Mogol: diritti canzoni in vendita. Vivendi stanca dei litigi, società in liquidazione. La società “Acqua Azzurra”, fondata nel 1969 da Lucio Battisti e Giulio Rapetti in arte Mogol, è in liquidazione. Troppi litigi e divisioni, Vivendi, la multinazionale che a cascata controlla la Universal che detiene la Ricordi, “ha dichiarato di non essere favorevole” alla proroga della società in occasione dell’assemblea del 21 dicembre 2016, quando non è stata “raggiunta la maggioranza richiesta per l’adozione delle modifiche statutarie, necessaria per prorogare il termine della durata della società”, come si legge dal verbale del cda.

E così i diritti di canzoni ormai divenute parte della colonna sonora di un pezzo della storia italiana, da “Emozioni” a “Mi ritorni in mente”, finiranno al miglior offerente. Diritti che, guardando ai bilanci di Acqua Azzurra, continuano a fruttare generosi incassi, mezzo milione di euro nel 2015. Il 35% della società è in mano a Vivendi, il resto è un complicato schema societario.