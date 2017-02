Britney Spears, la nipotina di 8 anni è in fin di vita: “Pregate per lei”

LOS ANGELES – “Pregate per lei, ne ha bisogno”. L’accorato appello è di Britney Spears che ha chiesto ai suoi fan di raccogliersi attorno alla sua nipotina, Maddie, di 8 anni, rimasta vittima di un grave incidente stradale. La piccola, figlia della sorella della cantante, Jamie Lynn, ha rischiato di morire annegata dopo essere caduta nelle acque del Lago di Sherwood in Louisiana.

La bimba si trovava su un fuoristrada quando il mezzo si è capovolto, finendo in acqua, sotto gli occhi terrorizzati della mamma e del patrigno, Jamie Watson. Maddie è rimasta per diversi minuti sotto l’acqua, perdendo i sensi. E’ stata poi soccorsa e trasportata in elicottero al più vicino ospedale. Le sue condizioni sarebbero particolarmente critiche.

Sulla sua pagina Facebook Britney Spears ha condiviso la profonda angoscia di queste ore: “C’è bisogno di tutti i vostri auguri e preghiere per la mia nipotina”.

Jamie Lynn, sorella di Britney, ha vestito con successo i panni di Zoey nella serie tv “Zoey 101”. Successivamente ha seguito le orme della sorella, affermandosi come cantante country. Nel dicembre del 2007, ancora sedicenne, ha avuto Maddie dall’allora fidanzato Casey Aldridge.