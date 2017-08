ROMA – Il maestro Bruno Canfora, direttore di orchestra, compositore, paroliere e personaggio di grandi spettacoli tv degli anni Sessanta, è morto a 92 anni nella sua villa nei pressi di Perugia. A dare la notizia il figlio Daniele.

Il decesso è avvenuto il 4 agosto. I funerali religiosi si sono svolti in forma privata nella stessa residenza del maestro, in località Piegaro. Canfora è stato tumulato nel cimitero locale.

Canfora era entrato nella storia dello spettacolo e della musica leggera italiana come autore delle musiche di alcune trasmissioni televisive e di successi musicali come Fortissimo, Il ballo del mattone, Il geghegè, tutte lanciate da Rita Pavone, ma anche Due note, Brava, Sono come tu mi vuoi, Vorrei che fosse amore, Zum zum zum, portate al successo da Mina. Tra le altre hit firmate da Canfora ricordiamo i celeberrimi Da-da-un-pa e La notte è piccola, cantati e ballati dalle gemelle Kessler, e Stasera mi butto, incisa da Rocky Roberts.