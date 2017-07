Chester Bennington, il bigliettino del figlio Tyler: “Papà, ama la vita”

LOS ANGELES – Tyler, uno dei figli di Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park che si è tolto la vita ieri, 20 luglio, aveva scritto al papà una nota straziante dove gli diceva di “amare la vita”.

Il messaggio adorabile scritto dall’11 enne su un post-it attaccato ad una tazza da caffè faceva riferimento alla canzone dei Linkin Park “Castle of glass”:

“Dad enjoy your rehearsal or whatever you’re doing to day. Love life because it’s a “castle of glass” (tradotto: Papà godi la tua prova (musicale, ndr) o tutto quello che stai facendo oggi. Ama la vita perché è un “castello di vetro”).

La moglie del cantante, Talinda Bennington, aveva pubblicato la foto del bigliettino su Twitter il 2 giugno scrivendo: “Il nostro Tyler è il migliore!”.