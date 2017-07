Concerti luglio 2017, l’elenco completo

ROMA – Questo l’elenco completo dei concerti organizzati in Italia a luglio 2017.

Luglio Suona Bene 2017 – Festival

Roma – Auditorium parco della musica

3 luglio, LP

5 luglio, Orchestra S.Cecilia Stefano Bollani

6 luglio, Kaiser Chiefs

8 luglio Bonobo

9 luglio, Francesco Renga

10 luglio, The Lumineers

11 luglio, Ryan Adams

12 luglio, Orchestra S. Cecilia Ezio Bosso

13 luglio, Nek

14 luglio The Pretenders

15 luglio, Francesco Gabbani

16 luglio Philip Glass The Complete Piano Etudes

17 luglio, Yes

18 luglio Yann Tiersen

19 luglio Orff, Carmina Burana

20 luglio, Jarabe de Palo

21 luglio, Gregory Porter

22 luglio, Ermal Meta

23 luglio,Charles Aznavour

24 luglio, Renzo Arbore

25 luglio, Benjamin Clementine

26 luglio, Tom Jones

27 luglio, Carmen Consoli

28 luglio, Al Bano e Romina

29 luglio The Divine Comedy

30 luglio Alvaro Soler

31 luglio Max gazzé e Alex Britti

Paola Turci:

4 luglio San Miniato (Pi), Piazza Duomo

INFO BIGLIETTI

Renato Zero:

4, 5 e 6 Luglio Il Centrale Live Foro Italico Roma

18 luglio al Festival Collisioni di Barolo (CN)

29 Luglio, Teatro del Silenzio di Lajatico (PI)

INFO BIGLIETTI

Bastile:

4 luglio Grugliasco (To), Gruvillage

INFO BIGLIETTI

Coldplay:

3 e 4 luglio Milano, Stadio San Siro

INFO BIGLIETTI

LP:

3 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

4 luglio Cattolica (Rn), Arena della Regina

11 luglio Lucca, Piazza Napoleone

25 luglio Grugliasco (To), Gruvillage

26 luglio Gardone Riviera (Bs), Anfiteatro Vittoriale – Tener-A-Mente Festival

INFO BIGLIETTI

Imagine Dragons:

4 luglio Lucca, Piazza Napoleone **LUCCA SUMMER FESTIVAL**

10 luglio Verona, Arena

INFO BIGLIETTI

Tiziano Ferro:

4 e 5 luglio Bari, Arena della Vittoria

8 luglio Messina, Stadio San Filippo

12 luglio Salerno, Stadio Arechi

15 luglio Firenze, Stadio Franchi

INFO BIGLIETTI

Evanescence:

4 luglio Milano, Ippodromo Sani – Milano Summer Festival

INFO BIGLIETTI

Brunori SAS:

4 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Postepay Sound Rock In Roma

INFO BIGLIETTI

Alter Bridge:

5 luglio Roma, Ippodromo dellle Capannelle – Postepay Sound Rock In Roma

6 luglio Milano, Ippodromo Snai San Siro – Milano Summer Festival

INFO BIGLIETTI

Benji&Fede

6 luglio Grugliasco (To), GruVillage Festival

8 luglio Molfetta (Ba), Banchina San Domenico

12 luglio Brescia, Arena Campo Marte – Brescia Summer Music 2017

15 luglio Senigallia, Mamamia Festival Estate 2K17

18 luglio Chieti, Anfiteatro la Civitella

21 luglio Palermo, Porto di Palermo – Festival Porto D’Arte

29 luglio Udine, Castello di Udine – Udine Vola

INFO BIGLIETTI

Mannarino:

6 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Postepay Sound Rock in Roma

12 luglio Genova, Arena del Mare – Porto Antico di Genova

19 luglio Chieti, Anfiteatro la Civitella15 luglio Riola Sardo (Or), Parco dei Suoni – Festival Abbabula

18 luglio Salerno, Arena del Mare

21 luglio Perugia, Arena Santa Giuliana

INFO BIGLIETTI

Francesco Renga:

6 luglio Brescia, Piazza della Loggia

9 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

13 luglio Mirano (Ve) – Mirano Summer Festival

14 luglio Udine, Piazza Castello

15 luglio Villafranca (Vr) – Teatro Scaligero

17 luglio Cremona, Piazza Duomo

18 luglio Genova, Porto Antico

21 luglio Cervere, Teatro dell’Anima

INFO BIGLIETTI

The Darkness:

6 luglio Legnano (Mi), Isola del Castello – Rugby Sound 2017

INFO BIGLIETTI

J-Ax e Fedez

7 luglio Legnano, Isola del Castello – Rugby Sound

8 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Postepay Sound Rock in Roma

13 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

31 luglio Taormina (Me), Teatro Antico

INFO BIGLIETTI

Nek

7 luglio Marostica, Piazza Castello

8 luglio Brescia, Piazza Della Loggia

13 luglio Roma, Auditorium Parco Della Musica

18 luglio Cervere, Anfiteatro Dell’Anima

20 luglio Napoli, Arena Flegrea

22 luglio Palermo, Teatro di Verdura

23 luglio Taormina (Me), Teatro Antico

INFO BIGLIETTI

MAX GAZZE’

7 luglio Cremona Piazza Del Comune

INFO BIGLIETTI

ENNIO MORRICONE

7 luglio Roma, Foro Italico – Il Centrale Live

9 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

INFO BIGLIETTI

ANASTACIA

7 luglio Tortona, Piazza Allende – Arena Derthona

11 luglio Pesaro, Stadio Tonino Benelli

12 luglio Marostica, Piazza Castello – Marostica Summer Festival

INFO BIGLIETTI

FRED DE PALMA

7 luglio Fontaneto D’Agogna (No), Phenomenon – Open Air Festival

16 luglio Gallipoli parco Gondar

22 luglio Torino Palavela Next Festival

28 luglio Majano Festival di Majano

INFO BIGLIETTI

FRANCESCO GABBANI

7 luglio Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria

CLEMENTINO

08 luglio CERVIA (RA), evento Radio 2

15 luglio ROMA, Porta di Roma

16 luglio CARIA (VV), Piazza Mazzitelli

22 luglio ITRI (LT) – Piazza Rodari

THE XX

8 luglio Firenze, Ippodromo del Visarno – Firenze Summer Festival

10 luglio Roma, Ippodromo Delle Capannelle – Postepay Sound Rock In Roma

INFO BIGLIETTI

LAURYN HILL

8 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival (Special guest: Kamasi Washington)

9 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Postepay Sound Rock In Roma

INFO BIGLIETTI

LITFIBA

8 luglio Legnano (Mi), Isola del Castello- Rugby Sound Festival

22 luglio Majano (Ud), Area Festival

23 luglio Villafranca di Verona, Castello Scaligero

31 luglio in Piazza del Sole a Bellinzona

INFO BIGLIETTI

ERMAL META

8 luglio, Mirano Summer Festival

22 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

INFO BIGLIETTI

IL VOLO

8 luglio Palmanova (Ud) – Piazza Grande

9 luglio Piazzola Sul Brenta (Pd), Anfiteatro Camerini – Postepay Sound Festival

14 luglio Soverato (Cz), Summer Arena

INFO BIGLIETTI

KAPPA FUTURE FESTIVAL

8 e 9 luglio Torino, Parco Dora

INFO BIGLIETTI

DEVENDRA BANHART

9 luglio Gardone Riviera (Bs), Anfiteatro del Vittoriale – Tener-a-mente Festival

10 luglio Cesena, Rocca Malatestiana

11 luglio Roma, Teatro Romano di Ostia Antica

INFO BIGLIETTI

THE LUMINEERS

10 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

11 luglio Ancona, Corte Mole Vanvitelliana

12 luglio Villafranca di Verona, Castello Scaligero

INFO BIGLIETTI

LP + Rag’n’bone Man

11 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

INFO BIGLIETTI

JAMIROQUAI

11 luglio Firenze, Visarno Arena – Ippodromo del Visarno **FIRENZE SUMMER FESTIVAL**

INFO BIGLIETTI

RYAN ADAMS

12 luglio Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale

CHRISSIE HYNDE

13 luglio Gardone Riviera (Bs), Anfiteatro del Vittoriale – Tener-a-mente Festival

MARRACASH | GUE’ PEQUENO

13 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Postepay Sound Rock In Roma

14 luglio Sesto San Giovanni (Mi), Carroponte

27 luglio Soverato (Cz), Summer Arena

INFO BIGLIETTI

SALMO

14 luglio Cagliari @OPERA BEACH STUDIOS

21 luglio Cassano Magnago (Va), Arean Feste – WooDoo Fest – IN VENDITA DAL 15 MAGGIO

22 luglio Torino, Palavela – Next Festival

28 luglio Majano (Ud), Area Concerti – Festival di Majano

INFO BIGLIETTI

PRIMAL SCREAM

14 luglio Sestri Levante (Ge), Ex Convento dell’ Annunziata – Mojotic Festival

15 luglio Cesena, Rocca Malatestiana – Acieloaperto Festival

INFO BIGLIETTI

PAROV STELAR

14 luglio Grugliasco (To), Shopville Le Gru – GruVillage

INFO BIGLIETTI

ROBBIE WILLIAMS

14 luglio Verona, Stadio Bentegodi

15 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

17 Luglio Barolo (Cn), Piazza Colbert – Collisioni Festival

INFO BIGLIETTI

ELTON JOHN

14 luglio Mantova, Piazza Sordello

INFO BIGLIETTI

U2

15 e 16 luglio Roma, Stadio Olimpico

INFO BIGLIETTI

GIOVANNI ALLEVI

15 luglio Loano, Arena Estiva Giardino del Principe – Dreams Festival

DANIELE SILVESTRI, CARMEN CONSOLI MAX GAZZÈ

15 Luglio Barolo, Piazza Colbert – Collisioni Festival

ELIO E LE STORIE TESE

15 luglio – Aiello Del Friuli (UD) – Palmanova Outlet

28 luglio Roma, Laghetto di Villa Ada

INFO BIGLIETTI

PLACEBO

16 luglio Barolo (Cn) – Collisioni Festival

INFO BIGLIETTI

ARCADE FIRE

17 luglio Milano, Ippodromo Snai San Siro – Milano Summer Festival

18 luglio Firenze, Ippodromo del Visarno – Firenze Summer Festival

INFO BIGLIETTI

YANN TIERSEN

17 luglio Firenze, Piazza SS Annunziata – Musart Festival

INFO BIGLIETTI

BIFFY CLYRO

17 luglio Collegno (To), Flowers Festival

18 luglio Rimini, Rimini Park Rock

INFO BIGLIETTI

ALVARO SOLER

18 luglio Grugliasco (TO) Gru Village

19 luglio Genova, Arena del Mare

20 luglio Mantova, Piazza Sordello

22 luglio Napoli, Etes Arena Flegrea

23 luglio Peccioli (Pi), Anfiteatro Fonte Mazzola

INFO BIGLIETTI

JACK SAVORETTI

18 luglio Grugliasco (TO) Gru Village

19 luglio Genova, Arena del Mare

20 luglio Mantova, Piazza Sordello

22 luglio Napoli, Etes Arena Flegrea

23 luglio Peccioli (Pi), Anfiteatro Fonte Mazzola

30 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea – Luglio Suona Bene

CLEAN BANDIT

19 luglio Grugliasco (To), Shopville Le Gru – GruVillage

INFO BIGLIETTI

KASABIAN

19 luglio Taormina, Teatro Antico

21 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – PostePay Sound Rock in Roma

22 luglio Piazzola sul Brenta (Pd), Anfiteatro Camerini – Postepay Sound

23 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

INFO BIGLIETTI

AIR

20 luglio Sesto al Reghena, Piazza Castello

INFO BIGLIETTI

RED H*T CHILLI PEPPERS

20 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle **Postepay Sound Rock In Roma**

21 luglio Milano, Ippodromo SNAI **Milano Summer Festival**

INFO BIGLIETTI

LODOVICA COMELLO

21 luglio Udine, Piazza Castello

INFO BIGLIETTI

BAUSTELLE

21 luglio Collegno (To), Parco Certosa Reale – Flowers Festival

INFO BIGLIETTI

FABRIZIO MORO

13 luglio all’edizione 2017 di “Lunaria” a Recanati

14 luglio a “Un’Estate da Re” alla Reggia di Caserta

21 luglio Torino, Area Esterna Palavela – Next Festival

28 luglio Molfetta, Anfiteatro di Ponente

INFO BIGLIETTI

PHOENIX

22 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Postepay Sound Rock in Roma

INFO BIGLIETTI

MACKLEMORE & RYAN LEWIS

22 luglio Lucca, Piazza Napoleone **LUCCA SUMMER FESTIVAL**

INFO BIGLIETTI

BENJAMIN CLEMENTINE

23 luglio Locorotondo (BA), Mavù – Locus Festival

25 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

26 luglio Sesto al Reghena (PN), Piazza Castello

INFO BIGLIETTI

MORCHEEBA

24 luglio Segrate (Mi), Circolo Magnolia

27 luglio Bellaria Igea Marina (Rn), Beky Bay – Rassegna Sullasabbia

INFO BIGLIETTI

CIGARETTES AFTER SEX

25 Luglio Cesena, Villa Torlonia

INFO BIGLIETTI

STING

25 luglio Cividale del Friuli, Parco della Lesa – Mittelfest

28 luglio Mantova, Piazza Sordello – Arte & Musica

INFO BIGLIETTI

MARILYN MANSON

25 luglio Roma, Postepay Sound Rock in Roma 2017

26 luglio Villafranca (Vr), Castello Scaligero

INFO BIGLIETTI

TOM JONES

26 Luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

INFO BIGLIETTI

THE OFFSPRING

27 luglio Barolo, Piazza Colbert – Collisioni Festival

INFO BIGLIETTI

AFTERHOURS

27 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Postepay Sound Rock In Roma

30 luglio Azzano Decimo, Centro Sportivo

INFO BIGLIETTI

CARMEN CONSOLI

27 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

INFO BIGLIETTI

WHITE LIES

27 luglio Ferrara, Cortile del Castello Estense – Ferrara Sotto le Stelle

29 Luglio Sestri Levante, Ex-convento dell’Annunziata – Mojotic Festival

INFO BIGLIETTI

DAVID GUETTA

28 luglio Piazzola sul Brenta (Pd), Postepay Sound Festival

INFO BIGLIETTI

JOSS STONE

28 luglio Tarvisio (Ud), Piazza Unità – No Borders Music Festival

INFO BIGLIETTI

BRIT FLOYD 2017

28 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

30 luglio Piazzola Sul Brenta (Pd), Anfiteatro Camerini – Postepay Sound

INFO BIGLIETTI

AL BANO E ROMINA POWER

28 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica – Luglio Suona Bene

INFO BIGLIETTI

LUIS FONSI

28 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

INFO BIGLIETTI

MARTIN GARRIX

29 luglio Castelvetrano, Parco Archeologico di Selinunte

INFO BIGLIETTI

LO STATO SOCIALE

29 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Postepay Sound Rock In Roma