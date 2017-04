Concerto primo maggio, Clementino condurrà insieme a Camila Raznovich

ROMA – Sarà il rapper Clementino a condurre, insieme a Camila Raznovich, il Concertone del primo maggio a Roma. A dare la notizia è stato lui stesso, con un post sul suo profilo Instagram: “Ecco la notizia bomba Guagliù !! Ho il piacere di annunciare che condurrò il concerto del #primomaggio2017 al fianco di Camila Raznovich”.

Ospiti sul palco di piazza San Giovanni in Laterano ci saranno il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo Francesco Gabbani (con o senza scimmia nuda che balla?), che solo un paio di settimane a seguire sarà impegnato a rappresentare l’Italia nell’Eurovision Song Contest a Kiev; l’autore e cantante Ermal Meta, terzo a sorpresa sempre a Sanremo, dove ha conquistato la serata cover con un’emozionante Amara Terra Mia; il cantautore e rocker, già più volte sul palco romano e che con i suoi 50 anni di carriera ha segnato alcune tappe fondamentali della musica italiana, Edoardo Bennato; il pop d’élite di Samuel, anche lui reduce dal festival dove ha debuttato come solista, in una momentanea pausa dai Subsonica; l’elettro-dance dei Planet Funk; la poetica romantica di Brunori Sas; la stella del desert blues Bombino; il virtuoso violinista spagnolo di origini libanesi e discendenza armena Ara Malikian; il progetto del poliedrico cantautore Vasco Brondi, Le Luci della Centrale Elettrica; la band che rappresenta il nuovo pop italiano, gli Ex-Otago.

Si avvia intanto alla terza fase di valutazione il contest 1M Next: 12 i finalisti che sono stati votati e selezionati dalle giurie di qualità e popolare e che si contenderanno i 3 posti sul palco del Concertone nelle finali nazionali che si terranno a Roma, al Contestaccio, il 21, 22 e 23 aprile. Il vincitore sarà proclamato, in diretta tv, dal palco. I 12 finalisti sono: Agosta da Milano, Amarcord da Firenze, Andrea Cerrato da Asti, Cristina Russo Neosoul Combo da Catania, Diecicento35 da Torino, Doro Gjat da Udine, Il Branco da Roma, Il Grande Capo da Roma, Incomprensibile FC da Torino, Lastanzadigreta da Torino, Pasquale Demis Posadinu da Sassari, Tamuna da Palermo. Ancora da scoprire chi sarà alla guida della lunga maratona di 8 ore e gli artisti, nazionali e internazionali, che andranno a riempire tutte le caselle.