Concerto U2 a Roma: la playlist, le regole, i divieti per mezz’ora di canzoni

ROMA – Concerto degli U2 a Roma, allo Stadio Olimpico, il 15 e 16 luglio, sabato e domenica. Il tour europeo ha preso le mosse da Londra sabato 8 luglio,in coincidenza con le celebrazioni per i 30 anni dall’uscita dell’album capolavoro The Joshua Tree “tra gli album imprescindibili della musica recente e, forse, punta massima del pensiero artistico di Bono Vox e compagni”.

I cancelli saranno però aperti fin dalle 16,30, ma il concerto, che durerà all’incirca 2 ore, sarà aperto alle 19 dai Noel Gallagher’s High Flying Birds, gli U2 entreranno in scena alle 20,30 e canteranno per mezz’ora, dalle 20,30 alle 21.

Questa la probabile scaletta degli U2:

1.Sunday Bloody Sunday

2.New Year’s Day

3.Bad

4.Pride (In the Name of Love)

(Esecuzione per intero di The Joshua Tree)

5.Where the Streets Have No Name

6.I Still Haven’t found What I’m Looking For

7.With or Without You

8.Bullet the Blue Sky

9.Running to Stand Still

10.Red Hill Mining Town

11.In God’s Country

12.Trip Through Your Wires

13.One Tree Hill

14.Exit

15.Mothers of the Disappeared

BIS

16.Miss Sarajevo

17.Beautiful Day

18.Elevation

19.Vertigo

20.Misterious Way

21.Ultraviolet

22.One

A queste canzoni, “saranno aggiunti almeno un paio di brani studiati ad hoc per Roma, più vari frammenti inseriti qui e là”.

La geolocalizzazione è una caratteristica non solo degli U2. Nel loro concerto del 2009 a Milano, il loro leader Bono se la prese anche con Berlusconi, allora primo ministro, perché, giustamente, non dava abbastanza soldi ai paesi africani indebitati. Dietro la campagna pro Africa c’era probabilmente lo zampino inglese. I soldi che gli africani rubano ai loro Paesi finiscono a Londra, investiti in immobili. Senza calcolare l’acquisto di armi, di cui beneficia, secondo le stagioni, un po’ tutto il mondo.

Rigorose misure di sicurezza sono state prese in vista del concerto degli U2 a Roma. Ecco la lista riportata su più siti.

Il palco degli U2 è posizionato sulla Curva Sud, quindi gli ingressi principali saranno dalla Curva Nord e dalle tribune Tevere e Montemario.

Per tutti: si accede allo Stadio da Viale delle Olimpiadi/Viale Roberto Morra, dove c’è la Biglietteria per il ritiro di tutti i biglietti, anche quelli speciali, ed eventuali accrediti. I biglietti H*t Gold Ticket e H*t Silver Ticket potranno essere ritirati a partire dalle ore 16.00 al banco VIP Nation situato presso l’Ostello della Gioventù di Viale Delle Olimpiadi; i Red Zone Package potranno essere ritirati dalle ore 16.00 alle ore 20.00 al check-in (RED) Zone di Piazza Lauro De Bosis, alla destra dell’edificio delle piscine.

Una volta percorso tutto Viale delle Olimpiadi costeggiando i campi da tennis e le statue (che restano sulla sinistra), gli ingressi si dividono: chi ha l’H*t Ticket Gold gira a sinistra e va all’ingresso Tribuna Montemario, chi ha l’H*t Ticket Silver continua dritto tenendo la destra per la Tribuna Tevere, esattamente come riportato nella mappa segnalata da U2place.it.

Non sono previsti pit e agevolazioni per i primi arrivati, a meno che i fan si organizzino in modo autogestito.

Regole di comportamento e sicurezza

All’interno dello Stadio Olimpico è VIETATO:

· Introdurre VALIGIE, TROLLEY

· Introdurre BORSE o ZAINI se non di piccole dimensioni (le dimensioni di un foglio a4).

· Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

· Introdurre TROMBETTE DA STADIO

· Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIVIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o TAGLIO;

· Introdurre CATENE;

· Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

· Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;

· Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

· Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA di qualsiasi dimensione.

· Introdurre ANIMALI DI QUALSIASI GENERE E TAGLIA;

· Introdurre BASTONI PER SELFIE e TREPPIEDI;

· Introdurre OMBRELLI e ASTE;

· Introdurre STRUMENTI MUSICALI;

· Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER;

· Introdurre DRONI e AEREOPLANI TELECOMANDATI;

· Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO;

· Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI e SEMIPROFESSIONALI;

· Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET;

· Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD;

· Introdurre TENDE e SACCHI A PELO;

· Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;

· Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

· Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

· Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

· Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

· Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

· Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.