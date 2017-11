ROMA – Il cantante e attore David Cassidy, 67 anni, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di Keith nella nota sit com degli anni Settanta “La famiglia Partridge”, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Fort Lauderdale, Florida.

L’attore è in condizioni critiche per il collasso di vari organi interni, tra cui reni e fegato. La sua salute sarebbe andata peggiorando negli ultimi due mesi, dopo che all’inizio del 2017 aveva annunciato il suo ritiro dalle scene per demenza.

All’inizio del 2017 il cantante, amato anche dai giovani per il brano “I Think I Love You”, aveva detto di soffrire di demenza e aveva annunciato il suo ritiro.