WASHINGTON – Il cantante David Cassidy ed ex star di The Partridge Family è stato ricoverato in ospedale a Fort Lauderdale, in Florida. Cassidy da tempo aveva problemi di fegato e ora anche gli altri organi hanno collassato e per questo ha bisogno di un trapianto. La salute è andata rapidamente peggiorando negli ultimi due mesi, secondo il sito Tmz, e ora resta in ospedale.

Il sito Fanpage scrive che le condizioni di David Cassidy erano apparse piuttosto gravi, tanto che qualcuno aveva dichiarato che fosse in coma. Il suo portavoce ha smentito la notizia, ma il cantante avrebbe comunque bisogno di un urgente trapianto di fegato: