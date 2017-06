Depeche Mode, la scaletta del concerto a Milano

MILANO – Stasera, martedì 27 giugno, i Depeche Mode suoneranno a San Siro. Dopo il concerto di Roma, i Depeche Mode suoneranno allo Stadio San Siro di Milano (27 giugno) e al Dall’Ara di Bologna (29 giugno).

La scaletta. L’apertura è affidata a “Going backwards” e a “So much love”, due pezzi tratti da “Spirit”. Già dal terzo brano in scaletta, però, che è “Barrel of a gun”, i Depeche Mode cominciano a pescare dal passato prossimo: e così arrivano – una dietro l’altra – “Barrel of a gun” (dall’album “Ultra” del 1997), “A pain that I’m used to” (da “Playing the angel” del 2005), “Corrupt” (da “Sounds of the universe” del 2009), “In your room” (da “Songs of faith and devotion” del 1993). Sui led, ad accompagnare l’esecuzione dei brani, si rincorrono alcuni filmati realizzati da Anton Corbijn, che nel corso della sua carriera ha collaborato a più riprese con i Depeche Mode per i videoclip dei singoli pubblicati dal gruppo.

“Going backwards”

“So much love”

“Barrel of a gun”

“A pain that I’m used to”

“Corrupt”

“In your room”

“World in my eyes”

“Cover me”

“Home”

“A question of lust”

“Poison heart”

“Where’s the revolution”

“Wrong”

“Everything counts”

“Stripped”

“Enjoy the silence”

“Never let me down again”

“Somebody”

“Walking in my shoes”

“Heroes”

“I feel you”

“Personal Jesus”