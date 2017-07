Fabio Rovazzi, Danti rivela: “Ho scritto io i testi di Andiamo a comandare e Volare”

MILANO – Danti rivela: “I testi di Fabio Rovazzi Andiamo a comandare, Tutto interessante e Volare li ho scritti io”. L’ex voce dei TwoFingerz ne ha parlato durante una trasmissione radiofonica di Radio DeeJay condotta da Albertino.

Danti ha ripercorso alcune tappe della sua carriera musicale, come gli esordi insieme a Riccardo Garifo, in arte Roofio. Poi, negli ultimi periodi, si è dedicato soprattutto alla scrittura dei testi, dando le parole a successi come Andiamo a comandare, Tutto interessante e Volare.

“Rovazzi venne da me con un hashtag, un concept che era ‘Andiamo a comandare'”, ha raccontato Danti ad Albertino. E da quell’hashtag sono nate le canzoni che hanno vinto due dischi di platino.

Nel corso dell’intervista con Albertino, Danti ha anche raccontato di come siano nate le espressioni entrate oggi nel linguaggio comune, come per esempio il famoso “Trattore in tangenziale”, e ha rivelato di aver creato testi per Fedez e J-Ax, un dettaglio che agli haters dei cantanti non sfuggirà.