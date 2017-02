Festival di Sanremo 2017, tutti i testi delle canzoni

FESTIVAL DI SANREMO 2017: TESTI CANZONI – Ecco tutti e ventidue i testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2017.

Ron con “L’ottava meraviglia”

di M. Del Forno – Ron – E. Mangia – F. Caprara – M. Del Forno

Ed. Le Foglie e il Vento – Garlasco (PV)

La mia vita è una candela

Brucerà lasciando cera

È la scena di un romanzo

Che non so come finirà

All’inizio un’altalena

Una storia una sirena

È la convinzione di raggiungerti

Anche in capo al mondo

Anche quando sono in coda

Nella fretta di arrivare

Fra polemiche alla radio

Una casa nuova da desiderare

E stasera piove ancora

E stasera farò tardi

Le giornate sempre corte

E io sempre meno giovane

Ma in fondo

L’ottava meraviglia del mondo

Siamo io e te… siamo io e te

In mezzo ai nostri pensieri

C’è una strada da fare

Da percorrere insieme

Su un treno, un aereo o soltanto coi sogni

Nei miei occhi l’America

Nei tuoi passi l’Oriente

Fino a che non cadranno

Saranno le stelle a inseguire i nostri momenti

C’è una strada nel sempre

Dove con te voglio andare

Per dividere il mondo e poi ricominciare

Un sentiero da esplorare

Che mi tiene ancora acceso

Scivolando sulla noia

Tu mi hai rialzato con la gioia

E arrivavo come un tuono

In ritardo come sempre

La tua luce un’anteprima

A quello che avrei detto

Che avrei fatto dopo

Ma in fondo

L’ottava meraviglia del mondo

Siamo io e te… siamo io e te

In mezzo ai nostri pensieri

C’è una strada da fare

Da percorrere insieme

Su un treno, un aereo o soltanto coi sogni

Nei miei occhi l’America

Nei tuoi passi l’Oriente

Fino a che non cadranno

Saranno le stelle a inseguire i nostri momenti

C’è una strada nel sempre

Dove con te voglio andare, andare, andare

Andare…

C’è una strada nel sempre

Dove con te voglio andare

Per dividere il mondo

E poi ricominciare… ricominciare

Paola Turci con “Fatti bella per te”

di P. Turci – G. Anania – L. Chiaravalli – D. Simonetta

Ed. Warner Chappell Music Italiana/Music Union/Eclectic Music Group/Effeppi – Milano – Roma

Non ti trucchi

E sei più bella

Le mani stanche

E sei più bella

Con le ginocchia sotto il mento

Fuori piove a dirotto

Qualcosa dentro ti si è rotto

E sei più bella

Sovrappensiero

Tutto si ferma

Ti vesti in fretta

E sei più bella

E dentro hai una confusione

Hai messo tutto in discussione

Sorridi e non ti importa niente, niente!

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te!

Per te, per te

Passano inverni

E sei più bella

E finalmente

Ti lasci andare

Apri le braccia

Ti rivedrai dentro una foto

Perdonerai il tempo passato

E finalmente ammetterai

Che sei più bella

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te!

Per te, per te

E sei più bella quando sei davvero tu

E sei più bella quando non ci pensi più

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te

Per te, per te

Sergio Sylvestre con “Con Te”

di G. Todrani – S. Sylvestre – S. Maiuolo

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Girasole

Milano – Roma

Così vai via, non lo so se è colpa mia, non c’è poesia

C’è uno spazio vuoto dentro, è casa mia

Solitudine, una malattia che è mia, mia, mia

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te perché adesso ci sta un altro con te

In questo disastro che chiamo il mio mondo

Mentre affondo io penso a te

Che sei per me leggerezza e pagine di noi

Che strappai con le mani, con le mani

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te perché adesso ci sta un altro con te

Ma non importa quello che sento

Resta per me, dentro me

E da questo disastro a pezzi ritorno

E tu non lo sai

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te il mio mondo, il mio mondo

Con te ho nascosto quasi tutto di me

Così vai via, ma eri mia, mia, mia

Giusy Ferreri con “Fa talmente male”

di R. Casalino – Takagi – Ketra – R. Casalino – P. Catalano

Ed. Universal Music Italia – Milano

Se fuori piove

È l’illusione che qualcosa ancora si muove

I sintomi dell’amore sono altrove

Ci siamo fatti trasportare

Dall’odore di sensazioni nuove

Incapaci di dissolvere nell’aria le speranze,

In assenza di risposte formulo domande.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

L’amore non conosce condizione

Che dici se riuscissimo a evitare

La fine più banale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

E fuori piove

Un sentimento ha smosso tutto

Non c’è niente che

A questo punto devi farti

Perdonare perché non c’è più

Nulla che mi devi

Amore, hai colpe da espiare

Impossibile per me restare ad osservare

Troppe le complicazioni da considerare.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

L’amore non conosce condizione

Che dici se riuscissimo a evitare

La fine più banale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Per me

Per me

Per me

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male

Per me

Michele Bravi con “Il diario degli errori”

di Cheope – G. Anastasi – F. Abbate

Ed. Universal Music Italia – Milano

Ho lasciato troppi segni

Sulla pelle già strappata

Non c’è niente che si insegni prima

Che non l’hai provata

Sono andato sempre dritto come un treno

Ho cercato nel conflitto

La parvenza di un sentiero

Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio

E non ho mai detto resta se potevo dire addio

Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta

Ma non ne ho tenuto conto

Ho sempre avuto troppa fretta

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutti i torti e le ragioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Ho giocato con il fuoco

E qualcuna l’ho anche vinta

Ma ci è mancato poco

Mi giocassi anche la vita

Ho lasciato troppe volte

La mia impronta sopra il letto

Senza preoccuparmi troppo

Di cosa prima avevo detto

Ho guardato nell’abisso di un mattino senza alba

Senza avere un punto fisso

O qualcuno che ti salva

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutte le mie imperfezioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Almeno tu

Almeno tu

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Alessio Bernabei con “Nel bel mezzo di un applauso”

di R. Casalino – D. Faini – V. Casagrande – R. Casalino

Ed. Universal Music Italia/Universal Music Publishing Ricordi/

LP & Friends – Milano

Stanotte ho aperto

Uno spiraglio nel tuo intimo

Non ho bussato

Però sono entrato piano.

Aspetterò che tu ti senta un po’

Più al sicuro,

Nel frattempo ti canto

Una canzone al buio.

È il tratto fuori dal comune

A vivere nel tempo,

Quella bellezza in cui il difetto

Resta al posto giusto.

Se vuoi trovarmi, cercami nell’imprevisto.

Ho capito che la felicità

Non è per sempre e che

Ti viene data in prestito e

Adesso che è qui con me,

Ho capito perché

Perché possa regalarla

Regalarla a te.

E non c’è pioggia

E non c’è vento che

Può spostare l’epicentro

Dei miei occhi su te,

Può spostare l’equilibrio

Dei miei occhi su te,

Perché siamo

Nel bel mezzo di un applauso.

L’universo intero,

L’universo intero applaude noi.

L’universo intero applaude noi.

Non accontentarti di qualcuno

Solo perché è ovvio,

Come un accordo dissonante

A cui non fai più caso.

Se vuoi incontrarmi,

Cercami nell’imprevisto.

Ho capito che la felicità

Non è per sempre e

Che ti viene data in prestito e

Adesso che è qui con me,

Ho capito perché

Perché possa regalarla

Regalarla a te

E non c’è pioggia

E non c’è vento che

Può spostare l’epicentro

Dei miei occhi su te,

Può spostare l’equilibrio

Dei miei occhi su te,

Perché siamo

Nel bel mezzo di un applauso

L’universo intero,

L’universo intero applaude noi.

L’universo intero,

L’universo intero applaude.

L’universo intero applaude noi.

Sento che rinasco dal tuo stesso petto

Per morire non so dove e non so quando

Nell’abbraccio tuo intravedo meglio tutto

E tutto è stupendo.

Ho capito che la felicità

Non è per sempre e

Che ti viene data in prestito e

Adesso che è qui con me,

Ho capito perché

Perché possa regalarla

Regalarla a te

E non c’è pioggia

E non c’è vento che

Può spostare l’epicentro

Dei miei occhi su te,

Può spostare l’equilibrio

Dei miei occhi su te,

Perché siamo

Nel bel mezzo di un applauso

L’universo intero,

L’universo intero applaude noi.

L’universo intero,

L’universo intero applaude.

L’universo intero applaude noi.

L’universo intero,

L’universo intero applaude

Fabrizio Moro con “Portami via”

Tu portami via

Dalle ostilità dei giorni che verranno

Dai riflessi del passato perché torneranno

Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l’ipocondria

Tu portami via

Dalla convinzione di non essere abbastanza forte

Quando cado contro un mostro più grande di me

Consapevole che a volte basta prendere la vita cosi com’è

Cosi com’è

Imprevedibile

Portami via dai momenti

Da questi anni invadenti

Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia

Amore mio portami via

Tu portami via

Quando torna la paura e non so più reagire

Dai rimorsi degli errori che continuo a fare

Mentre lotto a denti stretti nascondendo l’amarezza dentro a una bugia

Tu portami via

Se c’è un muro troppo alto per vedere il mio domani

E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani

Se fra tante vie d’uscita mi domando quella giusta chissà dov’è

Chissà dov’è

È imprevedibile

Portami via dai momenti

Da tutto il vuoto che senti

Dove niente potrà farmi più del male ovunque sia

Amore mio portami via

Tu

Tu sai comprendere

Questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà

Da qui all’eternità tu non ti arrendere

Portami via dai momenti

Da questi anni violenti

Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia

Amore mio portami via

Raige e Giulia Luzi con “Togliamoci la voglia”

di Zibba – A. Vella – A. Iammarino – L. Chiaravalli

Ed. Warner Chappell Music Italiana/Edizioni Curci/Music Union/Eclectic Music Group

Milano

Cosa c’è che non hai che vorresti avere

Cosa c’è che ti vuole e lo lasci andare

Cosa c’è che ti tocca e non puoi toccare

Cosa c’è che ti frena e c’è da saltare

Togliamoci la voglia stanotte

Ascoltiamo questo istante

E se non ci pensi sarà più forte

Se qualcosa resta, resta qua

Togliamoci la voglia stanotte

Comunque mi perdonerei

A me capita con te

A me capita con te

Cosa c’è che comincia e tu devi andare

Cosa c’è che è in discesa se vuoi salire

Cosa c’è di sbagliato a sentirsi giusti

Tipo adesso io e te e fuori tutti

Cosa c’è di importante tienilo a mente

Tipo io e te, il resto non ci fotte niente

Togliamoci la voglia stanotte

Ascoltiamo questo istante

E se non ci pensi sarà più forte

Se qualcosa resta, resta qua

Togliamoci la voglia stanotte

Comunque mi perdonerei

A me capita con te

A me capita con te

Non facciamo finta che non sia normale

Quando senti tutto, tutto quanto vale

A me capita con te

A me capita con te

Non facciamo finta, lo sai che ci fa male

Quando ci sei dentro poi dove vuoi andare

A me capita con te

A me capita con te

Di fare l’alba come se fosse la prima volta che lo faccio

Ridere di gusto

Avere tatto

A me capita con te di non sentire la sveglia

Di avere fretta

Di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta

A me capita con te di non avere fame

Di avere sete

Di non sapere più che fare

E ora togliamoci la voglia

Togliamoci i vestiti

Ci vuole un gran coraggio ad essere felici

A me capita con te

Togliamoci la voglia stanotte

Ascoltiamo questo istante

E se non ci pensi sarà più forte

Se qualcosa resta, resta qua

Togliamoci la voglia stanotte

Comunque mi perdonerei

A me capita con te

A me capita con te

Bruciamo forti questa notte

Fari sopra un promontorio

Il mare bussa sugli scogli

E il vento taglia, rasoio

A me capita con te di non vedere le stelle cadere

Ma nascere

E di arrivare ad amare le chiacchiere

Di capire un po’ di gossip

Non pensare ai presupposti

Di averti a tutti i costi

A me capita con te

A me capita con te

A me capita con te

Gigi D’Alessio con “La prima stella”

Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo

Volare oltre l’universo

E arrivare dove niente è più lo stesso

Vorrei farti vedere il viso mio com’è cambiato

Qualche ruga mi ha graffiato

Come vedi gli anni passano

Ma non ho chiuso il cuore

Io posso ancora amare

Ho mille sogni ancora da inseguire

Ed il più bello so a chi regalare

Il tempo perso da restituire

A chi mi deve un giorno perdonare

Vorrei Gli occhi tuoi nei miei

Per guardare insieme

Tutto quello che tu forse non hai visto

Sai quante volte io

Ti ho invocato aiuto

Ed ho implorato pure Dio

Che ho sentito sempre mio

Quante volte ti ho cercato

E ti ho parlato

Ed ho sperato Mentre guardavo con gli occhi in su

Che la prima stella accesa Quella fossi tu

Adesso un fiore nasce pure senza sole

Un figlio può arrivare

Anche senza far l’amore

Chi è pronto per morire

Non ha la croce al muro

Che c’è una porta aperta sopra il mare

Per chi da guerre cerca di fuggire

Dal vecchio male ci si può salvare

E avrei potuto anche vederti invecchiare

Sento la voce tua

Ma è nella mente mia

Quello che posso solamente fare

È accarezzare una fotografia

Quante volte ti ho cercato

E ti ho parlato

Ed ho sperato

Mentre guardavo con gli occhi in su

Che la prima stella accesa

Quella fossi tu

Bianca Atzei con “Ora esisti solo tu”

di F. Silvestre

Ed. Baraonda Edizioni Musicali/Ultrasuoni

Bergamo

Ti sembra strano lo capisco, ma era passato tanto tempo,

Da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso

Quel mio carattere un po’ schivo l’ho sotterrato già da un pezzo

E non è neanche più un ricordo,

Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente

Voglio fregarmene di tutto ciò che poi, che poi, dirà la gente

Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola

Che gran voglia di partire, che gran voglia di ballare, fino a notte profondissima

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire voglio solo cancellare, ora esisti solo tu

Sarò stupida e testarda, illusa, fragile ma onesta

E dico senza vergognarmi, che questa volta è quella giusta

Amore prendimi per mano, voglio correre veloce, come due pazzi verso il sole

Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente

E poi, voglio fregarmene di tutto ciò che poi, che poi dirà la gente

Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola

Che gran voglia di partire, che gran voglia di ballare fino a notte profondissima

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire voglio solo cancellare, ora esisti solo tu

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire voglio solo cancellare, ora esisti solo tu

Marco Masini con “Spostato di un secondo”

di Zibba – M. Masini – D. Calvetti

Ed. Warner Chappell Music Italiana – Milano

Mi sono incontrato a cinque anni cadendo

E ho scoperto che cadere fa male

Nel primo schiaffo ho capito il pianto

E che se è non strettamente vitale non si deve rubare

Ho scoperto che l’amore è un’arte da capire

E l’ho scoperto così semplicemente amando

Che tutto cambia mentre lo stai vivendo

E che alcune cose si allineano a stento

Si allineano a stento

Un’altra volta indietro e ritrovarmi nudo

E ritrovar la voglia di riempire ogni vuoto

E fare tutto di nuovo, fare tutto di nuovo

Di nuovo

Un attimo dopo

E adesso vorrei sapere

Come sarebbe il mondo

Se tutto quanto fosse

Spostato di un secondo

Adesso ti vedrei

Scegliere di restare

E invece te ne vai

E io, io ti lascio andare

Io che con la nicotina non ho fatto pace

Vorrei tornare lì per non provare nemmeno

Vedere da grande come diventa una voce

Se non la vizi con trent’anni di veleno

Io che da sempre le considerazioni

E se sei segnato è dalle tue azioni e dalle onde del mare

Poi uno sconosciuto fa sentire una canzone

E riparte dal suo nome per ricominciare

E adesso vorrei sapere

Come sarebbe il mondo

Se tutto quanto fosse

Spostato di un secondo

Adesso ti vedrei

Scegliere di restare

E invece te ne vai

E io, io ti lascio andare

E tornerei daccapo

Nella stessa stanza

Fare tutto di nuovo

A un metro di distanza

Per ricadere ancora

Negli stessi istanti

Negli stessi posti

Magari un po’ più avanti

Come se fosse un altro vento

Una seconda occasione

Uno sguardo distante

L’altra faccia della stessa emozione

Fare tutto di nuovo

Un attimo dopo

E adesso vorrei sapere

Come sarebbe il mondo

Se tutto quanto fosse

Spostato di un secondo

Adesso ti vedrei

Scegliere di restare

E invece te ne vai

E io, io ti lascio andare

Mi sono incontrato questa mattina cadendo

E mi stupisce ancora che cadere fa male

Un altro schiaffo e ho capito il pianto

Un altro schiaffo e ho capito il pianto

Mi sono incontrato questa mattina cadendo

E mi stupisce ancora che cadere fa male

Un altro schiaffo e ho capito il pianto

E se è non strettamente vitale non rinunciamo ad amare

Fiorella Mannoia con “Che sia benedetta”

di Amara – S. Mineo – Amara

Ed. Edizioni Avarello/Edizioni Curci/Gianni Rodo/Iansà Ed. Mus. – Roma – Milano – Latina – Roma

Ho sbagliato tante volte nella vita

Chissà quante volte ancora sbaglierò

In questa piccola parentesi infinita quante volte ho chiesto scusa e quante no.

È una corsa che decide la sua meta quanti ricordi che si lasciano per strada

Quante volte ho rovesciato la clessidra

Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa che passa.

Che sia benedetta

Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta

Tenersela stretta

Siamo eterno siamo passi siamo storie

Siamo figli della nostra verità

E se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona

Che sia fatta adesso la sua volontà

In questo traffico di sguardi senza meta

In quei sorrisi spenti per la strada

Quante volte condanniamo questa vita

Illudendoci d’averla già capita

Non basta non basta

Che sia benedetta

Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta a tenersela stretta

A chi trova se stesso nel proprio coraggio

A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio

A chi lotta da sempre e sopporta il dolore

Qui nessuno è diverso nessuno è migliore.

A chi ha perso tutto e riparte da zero perché niente finisce quando vivi davvero

A chi resta da solo abbracciato al silenzio

A chi dona l’amore che ha dentro

Che sia benedetta

Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta

E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta

A tenersela stretta

Che sia benedetta

Clementino con “Ragazzi fuori”

di C. Maccaro – F. Rizzo – S. Tognini – P.M. Lombroni Capalbo – C. Maccaro

Ed. Babadum/Giovanni Valle/Del Bar

Milano – Serrone (FR) – Milano

Resto fino a quando sorriderai, tra le luci del mattino e poi

Questa non è l’aria che respirerai, ricordi quando eravamo noi

Resto fino a quando sorriderai, non ti sveglio in questo sogno

Scriverò sui muri della mia città, storie di ragazzi fuori

Finalmente stai dormendo

E via i pensieri in una stanza e non arriva il vento

Ricordo i passi, i calcinacci e tutto in quel momento

I primi viaggi da ragazzi e quanto eri contento

Non bastano risate qua per stare più sereno

Se questa vita ti ha servito pane col veleno

Una giornata normale, buttato in un locale

Quando tutto sembra uguale, giochi a carte con il male

E con due piedi dentro beh ci sono stato anch’io

Quando raschiavo il fondo inginocchiato a un falso Dio

Tu ca me parl cu l’uocchie e veco a faccia e papà

Ferite ngopp ginocchia scugnizzi dint a sta città

Resto fino a quando sorriderai, tra le luci del mattino e poi

Questa non è l’aria che respirerai, ricordi quando eravamo noi

Resto fino a quando sorriderai, non ti sveglio in questo sogno

Scriverò sui muri della mia città, storie di ragazzi fuori

È passato un altro inverno ragazzi fuori

Sotto il cielo e le rovine di palazzi e cori

Aspetto il treno delle tre qui dalla ferrovia

Mi dici «come stai», ti dico «come vuoi che stia»

Tutto si aggiusta via,

Ancora attendo, non comprendo questa giusta via

Per quanto tosta sia, non stare più in balia

È questo schifo che ha rubato tutta l’energia

Di questa vita mia

Siamo ragazzi soli perdonateci signori

Di queste intrusioni, ma quali illusioni

Nuovi messaggi, nuove generazioni nell’era delle menzogne e del buio

Siamo ragazzi fuori

Resto fino a quando sorriderai, tra le luci del mattino e poi

Questa non è l’aria che respirerai, ricordi quando eravamo noi

Resto fino a quando sorriderai, non ti sveglio in questo sogno

Scriverò sui muri della mia città, storie di ragazzi fuori

Storie di ragazzi fuori

Le mie storie di ragazzi fuori

Storie di ragazzi fuori

Eravamo noi, dove eravamo noi

Storie di ragazzi fuori

Resto fino a quando sorriderai, tra le luci del mattino e poi

Questa non è l’aria che respirerai, ricordi quando eravamo noi

Resto fino a quando sorriderai, non ti sveglio in questo sogno

Scriverò sui muri della mia città, storie di ragazzi fuori

Chiara Galiazzo con “Nessun posto è casa mia”

Nessun posto è casa mia

Ho pensato andando via

Soffrirò nei primi giorni ma

So che mi ci abituerò

Ti cercherò nei primi giorni

Poi mi abituerò

Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Partenze improvvise, automobili, asfalto

Le ombre di una notte in provincia

Il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia

Non era la vita che stavamo aspettando ma va

[bene lo stesso

È l’amore che rende sempre tutto pazzesco

Nessun posto è casa mia

L’ho capito sì… andando via

È sempre dura i primi tempi ma

So che mi ritroverò

Avrò sempre occhi stanchi e mancherai

Poi mi abituerò

Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Voglia di tornare, luci basse, stazioni

Anche se non ci sarà nessuno ad aspettarti

La bellezza di chi nonostante tutto sa perdonarti

Non era la vita che stavamo aspettando ma va bene lo stesso

È l’amore che rende sempre tutto perfetto

È l’amore che passa si ferma un momento,

[saluta e va via

È l’amore che rende i tuoi silenzi casa mia

Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma”

di Fr. Gabbani – F. Ilacqua – L. Chiaravalli – Fr. Gabbani – Fi. Gabbani – L. Chiaravalli

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Baby Angel Music/The Saifam Group/Music Union

Milano – Bergamo – Lugagnano di Sona (VR) – Milano

Essere o dover essere

Il dubbio amletico

Contemporaneo come l’uomo del neolitico.

Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo.

Intellettuali nei caffè

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.

L’intelligenza è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili.

AAA cercasi (cerca sì)

Storie dal gran finale

Sperasi (spera sì)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Piovono gocce di Chanel

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili.

Tutti tuttologi col web

Coca dei popoli

Oppio dei poveri.

AAA cercasi (cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (sex appeal)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Quando la vita si distrae cadono gli uomini.

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia si rialza.

Namasté Alé

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma

Elodie con “Tutta colpa mia”

Se fosse tutta colpa mia

Non me lo perdonerei

Quante volte hai detto

Il tempo non cancella

Nella mia stanza l’odore di noi

Che non passa mai

Che lentamente scivola come pioggia su di me

E mi bagna la faccia, lascia un solco perfetto

Ti sorrido distrutta

Sono pazza lo ammetto

Amore amore amore andiamo via

Chiudo gli occhi non m’importa ma tu portami via

Amore amore amore amore mio

Ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via

[ancora

Si forse è solo colpa mia

Così non ci pensi più

Sono molto brava sai a rovinare tutto

Tu sei perfetto non sbagli mai

In tutto ciò che fai

Sei abile a nasconderti

Ma non sai rinunciare a me

Come solo due sguardi

Sanno tenersi la mano

Basta un attimo solo per scappare lontano

Amore amore amore andiamo via

Chiudo gli occhi non m’importa ma tu portami via

Amore amore amore amore mio

Ma ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato

[via ancora

Sono qui tra le cose da fare

Io cerco la calma vivendo la normalità

Nei messaggi nascondo il bene che sento

Riempie i polmoni e so già

Noi due siamo diversi

Ma come due pazzi

Ci urliamo contro

E poi passeremo la notte dicendo

Amore amore amore andiamo via

Chiudo gli occhi non m’importa ma tu portami via

Amore amore amore amore mio

Ma ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via

Amore amore amore è una follia

Apro gli occhi non m’importa

Ma tu vattene via

Amore amore amore amore mio

Ora spengo la luce e ti lascio

Questa notte ancora

Michele Zarrillo con “Mani nelle mani”

di G. Artegiani – M. Zarrillo

Ed. Starpoint International/Gli Assolati Vetri – Roma

E poi passano così…, te ne accorgi quando sono andati via,

E ti lasciano aggrappato ad una scia di ricordi, di ricordi…

Quanti sono i giorni belli di un amore,

Quelli che non te li puoi dimenticare,

E nascondi dentro al cuore,

E quando stai male, li vai a spolverare…

Mani nelle mani, vedo due ragazzi ingenui,

Dentro un mondo di canzoni e di poesia,

Domani, noi domani…, ma stanotte tu rimani,

Non mi chiedere di farti andare via

Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto,

Vorrei che fossimo eterni, vorrei tornare a quei giorni

A quel viaggio che dormimmo in un fienile,

Ad un valzer da ubriachi in riva al mare…,

A una stanza dove ci batteva il sole tutto il giorno,

Tutto intorno…

Dove vanno i giorni belli di un amore,

Quei momenti che non puoi più cancellare,

Si addormentano nel cuore, e quando fa buio

Li vai a accarezzare…

Mani nelle mani, siamo due ragazzi ingenui

Ancora in cerca di canzoni e di poesia,

Domani è già domani, adesso dimmi se rimani

O sei convinta di volere andare via…

Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto…

Mani nelle mani… le tue mani… le tue mani tra le mie…

Tu sei passione e tormento, tu sei il mio giuramento…,

Vorrei che fossimo eterni, e con te, tornare a quei giorni

Ermal Meta con “Vietato morire”

Ricordo quegli occhi pieni di vita

E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia

Ricordo la notte con poche luci

Ma almeno là fuori non c’erano i lupi

Ricordo il primo giorno di scuola

29 bambini e la maestra Margherita

Tutti mi chiedevano in coro

Come mai avessi un occhio nero

La tua collana con la pietra magica

Io la stringevo per portarti via di là

E la paura frantumava i pensieri

Che alle ossa ci pensavano gli altri

E la fatica che hai dovuto fare

Da un libro di odio ad insegnarmi l’amore

Hai smesso di sognare per farmi sognare

Le tue parole sono adesso una canzone

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L’uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell’amore che dai

Non ho dimenticato l’istante

In cui mi sono fatto grande

Per difenderti da quelle mani

Anche se portavo i pantaloncini

La tua collana con la pietra magica

Io la stringevo per portarti via di là

Ma la magia era finita

Restava solo da prendere a morsi la vita

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L’uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell’amore che dai

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede

Che cosa ti aspettavi da grande, non è tardi per ricominciare

E scegli una strada diversa e ricorda che l’amore non è violenza

Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, vietato morire

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non ti spara in faccia mai

Figlio mio ricorda bene che

La vita che avrai

Non sarà mai distante dell’amore che dai.

Ricorda di disobbedire

Perché è vietato morire.

Ricorda di disobbedire

Perché è vietato morire

Perché è vietato morire

Vietato morire

Lodovica Comello con “Il cielo non mi basta”

Lascia pure che io mi avvicini un po’, quanto non so

Giusto il tempo di farci male e andare via di schiena

Ci nasconderemo al buio per non farci prendere

Dalle luci del mondo, dal rumore sordo delle macchine

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

Che come il vento ci confonderà

Respiriamo insieme questa luna piccola che muore

Ci nasconderemo bene, proveremo a vivere

Anche solo un momento, come se non esistessero le regole

Mi prenderò solo un po’ di te Un istante di complicità

Un deserto di felicità Che passerà e lascerà la polvere

Che come il vento ci confonderà

E anche se vuoi darmi il cielo non mi basta

Lascia pure che io mi avvicini un po’, quanto non so

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

E anche se vuoi darmi il cielo non mi basta

Il cielo non mi basta

Il cielo non mi basta

Al Bano Carrisi con “Di rose e di spine”

di M. Fabrizio – A. Carrisi – K. Astarita – M. Fabrizio

Ed. Curci/Ed. Mus. Carrisi/Ottododici/Studio Lead

Milano – Cellino San Marco (BR) – Roma

Che cosa resta della notte

E delle mie malinconie

Un temporale che si abbatte

Su tutte le infinite vie

Di questo cuore

Esisti tu

Nei miei pensieri

Un sole eterno che mai più tramonterà

Rimane il tempo

Dei desideri

E la certezza di una sola verità

Che un’altra vita non mi basterà

Per dirti tutto ciò che sento dentro me

E brucerà

Questo mio fuoco che nessuno spegnerà

Io ti amo sempre più

Io ti amo ancor di più

Di questo amore senza fine

Di rose, di spine

Non voglio più dover andare

Non voglio più essere altrove

Com’è infinito questo mare

Che mi riporta sempre dove

Esisti tu

Esisti tu che sei la sola verità

Un’altra vita non mi basterà…

Per dirti tutto ciò che sento dentro me

E brucerà

Questo mio fuoco che nessuno spegnerà

Io ti amo sempre più

Io ti amo ancor di più

Di questo amore senza fine

Di rose, di spine

Di rose, di spine

Nesli e Alice Paba con “Do retta a te”

di F. Tarducci – O. Grillo – F. Tarducci

Ed. Universal Music Italia/Go Wild – Milano

Do retta al tuo cuore, ti lascerò andare

Ma poi non tornare perché fa più male

Do retta al cammino, restarti vicino

O correre lontano andando verso il mio destino.

Do retta al tempo che tutto lava

Che fa sbiadire quanto mi amava

Quanto mi odiava, do retta a questo

Alla prigione che ogni giorno costruisco.

Senza catene addosso è solo il bene che ora posso esprimere

E ridere perché ho imparato solo adesso a vivere.

Tu se questo è il senso lo sai tu

Quello che cerco non c’è più

Restare uniti oppure persi in questa vita e ricomincia quando è già finita

Tu dicevi non ci penso più

Volevi il cielo sempre blu

La notte è lunga un giorno e io non torno mai, do retta ai guai che mi hai dato tu.

Do retta a mio padre che dice di andare e di stare attento alle donne perché ti fanno cambiare.

Do retta al mondo e al solo credo che ci governa come impazziti.

Senza catene addosso è solo il bene che ora posso esprimere e ridere perché ho imparato solo adesso a vivere.

Tu se questo è il senso lo sai tu

Quello che cerco non c’è più

Restare uniti oppure persi in questa vita e ricomincia quando è già finita

Tu dicevi non ci penso più

Volevi il cielo sempre blu

La notte è lunga un giorno e io non torno mai, do retta ai guai che mi hai dato tu.

Persa in tutte le strade che portano sempre in un posto

Come le persone si incontrano e vanno all’opposto

Come le persone si incontrano e vanno all’opposto e vanno all’opposto.

Tu dicevi non ci penso più

Volevi il cielo sempre blu

La notte è lunga un giorno e io non torno mai, do retta ai guai che mi hai dato tu