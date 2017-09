BOLOGNA – Francesco Guccini torna all’Osteria delle Dame di Bologna. Spuntano i nastri di un concerto inedito nello storico locale sotterraneo in un vicolo di via Castiglioni. I nastri sono stati rimasterizzati per un disco inedito che uscirà il 3 novembre, scrive Claudio Cumani sul Resto del Carlino.

Le registrazioni risalgono ai primi anni Settanta, quando nasce il mito dell’Osteria delle Dame: qui si esibiscono Ron e Lucio Dalla, Paolo Conte e Claudio Lolli, Roberto Vecchioni, Pierangelo Bertoli e Deborah Kooperman e i giovanissimi Bergonzoni, Comaschi, Gigi e Andrea.

Al centro del disco della Universal Music dovrebbe esserci la registrazione di una serata datata 1970, con canzoni, discorsi e battute goliardiche, compreso il chiacchericcio del pubblico.

