CUNEO – Attimi di terrore durante il concerto del rapper italo-tunisino Ghali a Mondovì, in provincia di Cuneo.

Il rapper si stava esibendo alla Mondovicino Arena nel primo appuntamento del festival musicale ‘Wake up’ quando tra la folla ignoti hanno spruzzato dello spray al peperoncino. Sotto il palco si è creato il vuoto e alcuni spettatori, in prevalenza giovani, hanno accusato problemi respiratori.

Il cantante è stato costretto a sospendere per alcuni minuti il concerto, mentre medici del 118 e carabinieri assistevano gli spettatori che si erano sentiti male. Uno di loro, un dodicenne, è stato trasportato a scopo precauzionale in ospedale. I carabinieri, che indagano sull’accaduto, stanno visionando le telecamere di sorveglianza per cercare di identificare gli autori della bravata.