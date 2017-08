ROMA – Gianni Morandi ha annunciato un nuovo album di inediti in uscita su iTunes dalla sera del 16 e in tutti i negozi dal 17 novembre prossimo per Sony Music. L’album si chiamerà “D’amore d’autore”.

Il 24 febbraio partirà infatti nei più importanti palasport italiani il Gianni Morandi Tour 2018 “D’amore d’autore”. Il Tour partirà il 24 febbraio all’Rds Stadium di Rimini poi sarà il 26 a Montichiari, il 28 a Conegliano. A marzo il 2 a Genova, il 3 a Torino, il 5 a Firenze, il 10 a Roma, il 12 a Eboli, il 15 a Reggio Calabria, il 17 ad Acireale, il 19 a Bari, il 21 ad Ancona, il 23 a PAdova, il 24 a Bologna ed il 28 a Milano“