NAPOLI – Gigi D’Alessio incassa 80mila euro per un concerto a Pratola Serra in Irpinia. E subito sono scoppiate le polemiche. Ma D’Alessio si è infervorato attaccando i giornalisti, accusati di “ricamarci su queste cose, ma non mi fanno più paura: di me hanno detto di tutto”.

“Si è letto di 80 mila euro – ha aggiunto il cantautore napoletano – di un cachet d’oro per Gigi D’Alessio. Non è assolutamente vero. Vi faccio subito due conti, il comune non ha tirato fuori un euro, questi soldi sono stati offerti da 42 sponsor”. Poi, però, il cantante conferma la cifra tanto discussa: “Di questi 80mila euro , 16mila euro vanno allo Stato e quando vedete un palco, sicurezza, musicisti, fonici, furgoni ecc, ricordate che qua siamo uno a cantà e 400 a mangià”. D’Alessio ha difeso anche il sindaco Aufiero, che era salito sul palco per ringraziare il comitato festa. “Le ingiustizie non mi piacciono, quest’uomo ha subito un’ingiustizia quest’anno per aver portato D’Alessio a Pratola. E’ stato un uomo coraggioso perché ha saputo respingere le accuse. E voi – ha aggiunto riferendosi alle migliaia di fans – siete la più grande conferma di questa magnifica serata”.