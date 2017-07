Haroon Syed condannato all’ergastolo: progettò attentato al concerto di Elton John

LONDRA – E’ stato condannato all’ergastolo Haroon Syed, il giovane londinese di fede musulmana di 19 anni arrestato l’anno scorso per aver progettato di far esplodere una bomba al concerto tenuto da Elton John a Hyde Park in occasione dell’anniversario 2016 degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

Syed, originario di Hounslow, alla periferia ovest della capitale britannica, aveva ammesso l’imputazione contestata in apertura del processo a suo carico alla Old Bailey Court. Ora dovrà trascorrere dietro le sbarre almeno 16 anni e mezzo prima che possano scattare i tempi per richiedere una qualche forma di riduzione della pena.

Il giovane venne intercettato da poliziotti sotto copertura in una chat online mentre cercava di procurarsi armi e un giubbetto bomba attraverso il web. Venne arrestato l’8 settembre di un anno fa e al momento della cattura, a un agente che gli chiedeva la password per sbloccare il suo smartphone, rispose: “E’ Isis, I.S.I.S, ti piace?”.