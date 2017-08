ROMA – J-Ax ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un appello ai fan chiedendo di aiutare con una donazione il bassista degli Eagles of Death Metal – la band rock che suonava al Bataclan – Brian O’Connor, malato di cancro dal 2010. O’Connor collaborò anche al suo primo album da solista di J-Ax.

J-Ax ha condiviso una link a un sito di raccolta fondi e ha scritto:

Ciao raga, lui è Brian O’Connor bassista degli Eagles of Death Metal, con cui ho avuto l’onore di lavorare nel mio primo album solista. E’ una persona straordinaria che impersonifica il concetto di Rock and Roll, un gigante buono che mi è rimasto nel cuore. Dal 2010 combatte contro una rara forma di cancro, qui c’è il link per fare una donazione per aiutarlo con le spese mediche. Fate girare e condividete, anche con chi non apprezza il sottoscritto. Per chi ama il buon rock e gli Eagles of Death Metal.