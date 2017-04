J. Geils, è morto il fondatore della J. Geils Band

LOS ANGELES – È morto J. Geils della J. Geils Band. John Warren Geils Jr. è stato trovato morto nella sua casa in Massachusetts, martedì 11 aprile. Le cause della morte non sono ancora state appurate, ma la polizia ha dichiarato di non avere ragioni di “sospettare implicazioni criminali di nessun tipo”.

Warren Geils jr. era il leader della J. Geils Band, una band che ha avuto in carriera 17 singoli nella Top 100 della classifica di vendita statunitense. La loro più grande hit è stata “Centerfold”.

La band ebbe i primi successi con i singoli First I Look at the Purse del 1970 o Must of Got Lost del 1974. La prima parte della loro carriera artistica è ben documentata nel live del 1972 “Live” Full House. Successivamente la band firmò con la casa EMI. E dopo ebbe un discreto successo negli Stati Uniti.