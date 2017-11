ROMA – Diari, occhiali, portasigarette e un altro centinaio di oggetti appartenuti a John Lennon sono stati ritrovati dalla polizia tedesca. A rubare gli effetti personali sarebbe stato l’ex autista di Yoko Ono nel 2006. Il sospettato è Koral Garsan, che vive in Turchia ed è attualmente fuori dalla giurisdizione tedesca.

lL’ex autista lavorò per Yoko Ono dal 1995 al 2006. Ha anche scontato due mesi in carcere nel 2007 negli Stati Uniti per aver tentato di ricattare la vedova di Lennon. “Crediamo che sia colpevole e che sia stato lui a rubare questi oggetti”, ha spiegato ai giornalisti Carsten Pfohl, della polizia criminale di Berlino, come riportato dalla Afp.

Altri oggetti – fra cui alcuni diari – erano stati ritrovati nascosti in un’auto di un cittadino tedesco di 58 anni, arrestato con l’accusa di frode e riciclaggio di refurtiva. Uno dei tre diari contiene le ultime parole scritte a penna da Lennon l’8 dicembre 1980, il giorno in cui venne ucciso nel suo appartamento di Manhattan.