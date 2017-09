ROMA – Lady Gaga ha annullato il concerto a Rio, in Brasile, previsto per questa sera. In un post pubblicato sui social, la cantante ha annunciato di essere stata ricoverata a causa di fortissimi dolori che le impediranno di esibirsi sul palco.

Postando su Instagram una foto scattata in ospedale, la cantante ha scritto: “Brasile, sono devastata ma non sto bene a sufficienza da tenere il concerto a Rio. Vorrei poter fare qualcosa, ma adesso devo pensare a ristabilirmi. Chiedo la vostra comprensione e prometto che tornerò presto”.

Poco più tardi, via Twitter, ha aggiunto: “Sono stata portata in ospedale a causa di fortissimi dolori all’anca, dovuti agli sforzi del tour. Adesso sono in buone mani, si stanno occupando di me i medici migliori”.