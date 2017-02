Ligabue, concerto Roma spostato per problemi di salute: le nuove date

ROMA – “Ciao a tutti purtroppo non ho buone notizie. L’altro giorno il concerto a Jesolo non è saltato tanto per l’influenza quanto per il fatto che proprio non avevo voce. Allora mi sono fatto controllare e purtroppo mi hanno ritrovato un edema alle corde vocali”. Luciano Ligabue annuncia così ai fan che ha dovuto cancellare i concerti del 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio previsti al PalaLottomatica a Roma.

“Il che vuol dire che non solo adesso non sono nella condizione di controllare la voce, quindi proprio non riesco a cantare, ma che soprattutto mi dicono che devo assolutamente tenere la voce a riposo perché corro il rischio di creare dei danni maggiori alle corde vocali e in vista delle cinquanta, sessanta date che abbiamo comunque da fare quello può essere devastante”, conclude il cantante. “Per cui mi costringono a un periodo di riposo di dieci giorni”. Il tour dovrebbe ripartire a metà febbraio.

Ecco quando le date del concerto di Ligabue a Roma saranno recuperate:

12 Aprile: ROMA – PALALOTTOMATICA recupero del 3 febbraio 13 Aprile: ROMA – PALALOTTOMATICA recupero del 4 febbraio 19 Maggio: ROMA – PALALOTTOMATICA recupero del 6 febbraio 20 Maggio: ROMA – PALALOTTOMATICA recupero del 7 febbraio 21 Maggio: ROMA – PALALOTTOMATICA recupero del 10 febbraio I biglietti resteranno validi per le nuove date. Chiunque volesse il rimborso dovrà richiederlo presso il punto di prevendita di acquisto entro e non oltre il 15 febbraio 2017.