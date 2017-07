ROMA – Madonna, la lettera con cui fu scaricata da Tupac Shakur: “Se mi vedessero con te, deluderei molte persone”. Una lettera ricevuta da Madonna quando la pop-star era all’apice della carriera nella fase “E*****a” sarà battuta all’asta online con base di partenza 100mila dollari. E’ la lettera con cui viene “scaricata” nel 1995 da una star del rap molto più sfortunato di lei, quel Tupac Shakur che sarebbe morto solo l’anno dopo in seguito a una sparatoria. Tupac non usa giri di parole per troncare una relazione semi-clandestina cominciata un paio di anni prima nel ’93.

“Se ti facessi vedere in giro con un nero la tua carriera non ne risentirebbe. Anzi, ti dimostreresti ancora più aperta ed eccezionale”, scriveva Tupac dalla cella dove era rinchiuso momentaneamente per una condanna per violenza s******e. “Per colpa della mia immagine, invece … se mi vedessero con te io deluderei metà delle persone che mi hanno reso quello che sono”.

“Ho aspettato tanto per scriverti – continuava il rapper -. Mi stavo sforzando di trovare tutte le risposte che non avrebbero lasciato nessuna domanda senza risposta. Devo scusarmi con te perché, come hai detto tu, non sono stato il genere di amico che sono capace di essere. Ti offro la mia amicizia di nuovo ma questa volta sarà più forte. Se sei ancora interessata vorrei discutere ulteriormente di questo ma per dire certe cose non potevo più aspettare. Per favore stai attenta. Le persone non sono oneste come sembrano. I cuori di alcuni sanguinano con il male e con l’invidia”.