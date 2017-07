Marco Mathieu, incidente per l’ex bassista dei Negazione: condizioni gravi ma stazionarie

ROMA – Marco Mathieu, ex bassista dei Negazione e attualmente giornalista sportivo e musicale, è ricoverato al San Camillo a causa di un incidente in vespa avvenuto giovedì scorso. Ad annunciarlo è la pagina ufficiale della band che, con un post, ha aggiornato sulle condizioni dell’uomo che sarebbero gravi, ma stazionarie.

“Come molti di voi già sapranno – si legge sulla pagina Facebook dei Negazione – Marco ha avuto un incidente grave in vespa giovedi scorso a Roma. Ora è ricoverato al San Camillo e le sue condizioni sono serie. A causa del forte trauma cranico è completamente sedato e in terapia intensiva. Nonostante la gravità della situazione le condizioni sono attualmente stazionarie e fisicamente sta reagendo in maniera positiva… Abbracciamo e siamo vicini prima di tutto alla sua famiglia, genitori e sorella, che si alternano per assisterlo e avere notizie dai dottori. Ci uniamo e ringraziamo quanti ci hanno fatto pervenire messaggi di forza e amore per il nostro grande fratellone. Insieme abbiamo affrontato mille difficoltà e siamo certi che Marco supererà anche questa. Speriamo con tutto il cuore di poter scrivere buone notizie al più presto su questa pagina…. DAJE MARCO!!!!! I tuoi ‘fratellini’, Tax e Zazzo”.