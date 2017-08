ROMA – Terrà un live in onore della figlia morta per meningite nel 2010, e poi dirà addio alla musica. Niccolò Fabi lo annuncia alla Stampa in un’intervista in cui ricorda come la scomparsa della sua piccola Olivia, soprannominata Lulù, abbia dato un’impronta chiara anche alla sua attività di cantautore negli ultimi sette anni.

Proprio per ricordare Olivia è nata la manifestazione per bambini Le parole di Lulù, un evento benefico che quest’anno si terrà a Poirino (Torino) sabato 2 settembre, il giorno del compleanno della bimba:

“Molto è cambiato da quel 2010, quella giornata e le sue edizioni successive sono state un obbligo morale ed emotivo. Successivamente è diventata una scelta vera. (…) All’inizio era il compleanno di nostra figlia, oggi è a tutti gli effetti una festa per i bambini alla quale si unisce l’aiuto economico per un progetto che si dedichi ai bimbi più in difficoltà”.

A novembre, il 26, sarà poi la volta del concerto al Palalottomatica di Roma. E dopo quella data il cantuatore romano dirà addio alla musica:

“Io e la mia band andremo avanti fino al 26 novembre, quando chiuderemo al Palalottomatica di Roma. A quel punto potrò dire chiusa questa fase della mia vita artistica: ciò che avevo da dire l’ho detto. (…) Mi prenderò tempo, farò una pausa per capire dove andare a parare. Mi dedicherò agli affetti, agli amici. Ridarò attenzione a certe dinamiche della vita che ho trascurato in questi anni”.

E la musica?