ROMA – Il cantante Pupo è pronto per buttarsi in politica e vorrebbe farlo al fianco di Silvio Berlusconi, che considera migliore di Matteo Salvini. Per quanto riguarda Beppe Grillo e il Movimento 5 stelle, il cantante è categorico: “Non lo voterei mai, prima si vantava di essere molto ricco e ora…”.

Intervistato da Giuseppe Cruciani de La Zanzara, programma in onda su Radio 24, Pupo racconta la sua visione sulla politica e dice che gli piacerebbe candidarsi:

“Sto pensando che potrebbe essere la mia prossima sfida, la mia prossima vita. Mio padre era di estrema destra. Berlusconi mi sta molto simpatico, auspicavo il suo ritorno. Tra lui e Salvini preferisco Berlusconi. Grillo? Non mi è mai piaciuto, è una questione epidermica. Non mi è mai stato simpatico, nemmeno quando faceva il comico. Una volta a tavola con altre persone si vantava di essere molto ricco”.

Oggi è impegnato a combattere le slot, che vorrebbe eliminare:

“Il gioco è molto peggio del s***o. Ha una potenza nettamente superiore. Io soffro ancora oggi, moltissimo, a non giocare più. E’ una sofferenza enorme. Ho rinunciato spesso a notti con donne molto belle per andare a giocare. In tutto ho perso più di 5 milioni di euro, totalmente recuperati. Mi sono rovinato con lo Chemin de Fer. Le slot machine vanno eliminate, cancellate. In una sola sera ho perso 130 milioni di lire. Era l’83, in una mano di Chemin che dura qualche secondo”.

Racconta poi di una donna di spettacolo e delle sue perversioni:

“I piedi? C’è una famosa donna del mondo dello spettacolo che ama tantissimo usare i piedi. E’ la parte più e*****a per lei, come un clitoride. E’ il suo punto G. Gode coi piedi, a farseli leccare e a usarli. E’ ancora molto famosa. Ma non vi dico chi è”.

Ma quanto prendi per un concerto in Ucraina o in Russia?:

“Si possono prendere anche 100mila euro. Per cantare solo Gelato al Cioccolato mi hanno dato una volta 80 milioni di lire. Perché sono così popolare? Evito di farmi la domanda per non darmi la risposta”.

Il futuro della Fiorentina come lo vedi?:

“Tutta la vita i Della Valle, ma ci vuole un po’ di modestia. Devono parlare anche con quella parte rumorosa dei tifosi. Stranieri? Spero di no. Non ho i soldi per comprarla e anche se li avessi non lo farei, perché sul fronte del rischio ho già dato”.

