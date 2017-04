MODENA – E’ morto Riccardo Bellei, aveva 64 anni. Insieme a Vasco Rossi era stato uno dei fondatori di Punto Radio, la storica emittente radiofonica di Zocca, in provincia di Modena.

Con Vasco e Sergio Silvestri, in quegli anni, girava i locali dell’Emilia. I tre si facevano chiamare “Puntautori” e quello, di fatto, sarebbe stato il trampolino di lancio della carriera di Vasco Rossi. Non a caso Bellei ha dato un contributo determinante nella realizzazione del primo disco di Vasco, “Ma cosa vuoi che sia una canzone”, uscito nel maggio del 1978. Nel disco, infatti, canta come seconda voce.

Il funerale di Bellei, che ha lottato a lungo contro una grave malattia, si terrà oggi 18 aprile a Modena. Tra le sua amicizie strette in ambito musicale anche quelle con Antonello Venditti, Pierangelo Bertoli e Gaetano Curreri.