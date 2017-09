LOS ANGELES – Con un post su Instagram, Selena Gomez ha rivelato di essere stata sottoposta ad un trapianto di rene questa estate e che la donatrice è stata la sua migliore amica, l’attrice Francia Raisa, 29 anni.

Gomez si è dovuta sottoporre al trapianto a causa del lupus, una malattia autoimmune che può colpire numerosi organi e apparati dell’organismo, tra cui le articolazioni, la pelle, i reni, il cuore, i polmoni, i vasi sanguigni e anche il cervello.

“Sono consapevole – ha scritto nel post – che alcuni dei miei fan si sono chiesti perché sono stata inattiva per parte dell’estate e non ho promosso il mio nuovo album. Ho scoperto che avevo bisogno di un trapianto di rene a causa del lupus e ora sono in fase di guarigione. Andava fatto per la mia salute”.

Poi il ringraziamento all’amica: “Non ci sono parole per descrivere come poter ringraziare la mia bella amica Francia Raisa, mi ha fatto il dono più grande dandomi il suo rene. Ti voglio un mondo di bene sorella”.

Alla fine del post un link a come capire di più del lupus, una malattia di cui si sa ancora poco. “Il lupus – ha spiegato il giornalista di medicina di Nbc News John Torres – è una malattia autoimmune che, tra le altre cose, può colpire i reni. Quando si verifica che il sistema immunitario attacca i reni, ci può essere un’insufficienza che richiede o la dialisi o un trapianto”.

Al momento non è stato rivelato esattamente quando e dove la Gomez si è sottoposta trapianto. Nelle altre foto del post la giovane fa vedere la vistosa cicatrice alla pancia.

La Gomez aveva rivelato di soffrire di lupus nell’ottobre del 2015 in una intervista a Billboard. In quell’occasione aveva anche detto di doversi sottoporre a chemioterapia. L’anno successivo è stata costretta a prendersi una pausa dalle scene perché in preda ad attacchi di ansia, panico oltre che depressione sempre come conseguenza del lupus.

“Come molti sanno – aveva detto – circa un anno fa ho rivelato di avere il lupus, una malattia che può colpire in modi diversi. Io ho ansia, attacchi di panico e depressione”. Tuttavia aveva anche sottolineato di voler reagire e che si sarebbe ricoverata un un centro di riabilitazione.