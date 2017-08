ROMA – Shania Twain sta per lanciare il suo nuovo album, e ha svelato alla nota rivista musicale Billboard Magazine cosa voleva dire con quella strofa della sua super-hit del 1997 “That don’t impress me much”, in cui smontava uno a uno i tipi di uomini che credono di essere irresistibili per le donne.

Cantava: “So, you’re Brad Pitt? That don’t impress me much…so you got the looks but have you got the touch?”. “Quindi, sei Brad Pitt? Beh, la cosa non mi impressiona più di tanto…avrai pure la bellezza, ma ti manca il tocco…”

Venti anni fa la Twain scrisse la canzone proprio nel momento in cui Playgirl pubblicò le foto di Brad Pitt n**o, creando uno scandalo mondiale. Lei, allora, precisa che “non capivo dove fosse tutto lo scandalo…cioè vediamo gente n**a ogni giorno. Per questo usai Brad Pitt, ma avrebbe potuto essere qualunque altro uomo di pari bellezza”.