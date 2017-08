ROMA – La cantante irlandese Sinead O’Connor, con un video su Facebook, ha annunciato il suo ricovero in ospedale.



La cantante ha spiegato le ragioni della sua decisione in una nuova clip postata sul suo profilo. “Sono completamente distrutta. Di nuovo – ha dichiarato, visibilmente stanca e provata – Dovrò tornare in ospedale, non sono riuscita a dormire per tutta la notte. Vivo un incubo. Non riesco a farcela al di fuori dell’ospedale, dovrò tornarci e senza i miei bambini, i miei familiari e il mio iPad, non sarà facile”.

La O’Connor, che già negli anni passati aveva manifestato problemi con le droghe ed utilizzato i social per minacciare il suicidio, si era così sfogata nei giorni scorsi: “Non c’è nessuno nella mia vita, a parte il mio dottore, il mio psichiatra, che è l’uomo più dolce sulla Terra e dice che sono la sua eroina. Questa è l’unica cosa che in questo momento mi mantiene in vita”.