Il tuo sogno è diventare un Dj? Ecco come realizzarlo!

ROMA – Sei un Dj producer alle prime armi? Questa è la tua grande occasione!

Mates Festival, il più grande e innovativo evento del Meridione legato al concetto di amicizia, promuove un contest dedicato ad aspiranti dj che da sempre sognano di vedere la propria passione diventare una professione.

Per partecipare dovete inviare un brano indicando esclusivamente un link SoundCloud rigorosamente inedito e corredato da una biografia minima dell’autore (max. 1300 caratteri).

Il più meritevole si esibirà durante una delle tre giornate del Festival (sapete chi saranno gli altri dj sul palco? Eccoli qui) e avrà in regalo una cuffia professionale.

“L’organizzazione non poteva non approfittare di un evento simile, per provare a puntare i riflettori anche su giovani talenti inespressi – è il pensiero di Tony Ciotola, uno dei manager dell’evento – ed è così che Mates Festival diventa per tutti i giovani, mossi dalla passione verso la musica e non soltanto, l’opportunità di esprimere il proprio talento”.

“Ci auguriamo – conclude – che a partecipare siano in tanti, lo dico come rappresentante di Wonder Manage parlo anche per nome e per conto di NMK e Med Music Corporate , ovvero: i principali organizzatori del Festival. Mi auguro che siano davvero in tanti i giovani che decideranno di mettersi in gioco e di presentare il proprio estro per dare lustro al proprio talento”.