BOLOGNA – Sono cinque i brani inediti di Vasco Rossi che circolano illegalmente sul web. Pare che i brani siano stati rubati da un attacco hacker, che ha violato i file privati del cantante e li ha diffusi online. Il Blasco Fan Club è sceso in campo in difesa di Vasco e avvisa: “Ci saranno conseguenze penali per chi continua a far ‘girare’ i brani inediti”. Le canzoni infatti sono state sottratte e distribuite illecitamente.

A parlare dell’attacco hacker a Vasco Rossi è Luca Soliani sul Resto del Carlino che spiega come ora sul caso sia stata aperta un’indagine, dato che il furto dei brani rappresenta un grave danno economico e commerciale per il rocker:

“‘Il Blasco fan club’ ha messo in guardia delle conseguenze penali coloro (numerosi) che sono entrati in possesso del materiale: “È recentemente emerso che tra i fan circolano file che conterrebbero tracce di brani inediti interpretati da Vasco“. Per questa ragione, “teniamo ad informare che si tratta di file sottratti ai legittimi proprietari in modo illecito“. E che, pertanto, potrebbero “essere oggetto di una condotta criminosa in relazione alla quale ci si riserva di agire presso le opportune sedi penali“. Alla luce di ciò, si ricorda che «la detenzione di tali file da parte vostra può configurare, tra gli altri, il delitto di ricettazione”. In conclusione, il severo monito ai fan: “Vi chiediamo di cessare immediatamente ogni ulteriore scambio e/o trasferimento di file di provenienza illecita, ammonendovi fin d’ora che le condotte lesive saranno perseguite senza ulteriori ammonimenti. Sulla vicenda c’è una indagine in corso. Quindi non si tratta solo di avere una copia senza aver pagato i diritti Siae..”.

Le canzoni inedite potrebbero far parte del prossimo cd del rocker, ma dall’entourage hanno smentito in fretta questa eventualità, dato che al momento Vasco non sta registrando nulla: