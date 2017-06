Vasco Rossi concerto 1 luglio Modena Park: treni, parcheggi, pullman

MODENA – Si stimano in circa 20 mila le persone che raggiungeranno in treno Modena per il concerto di Vasco Rossi del prossimo 1 luglio. Attenzione: Trenitalia ha comunicato che si va verso l’esaurimento dei posti disponibili.

Il consiglio del Comune è di posticipare il più possibile la partenza, rimandandola al giorno seguente. Il problema principale sarà quello di uscire dai parcheggi al termine del parcheggio.

Alcuni percorsi prevedono l’indirizzamento dei veicoli su caselli diversi da quelli di Modena Nord e Sud, in particolare verso Reggio Emilia, Campogalliano, Carpi, Valsamoggia e Bologna. I percorsi consigliati da ogni area parcheggio saranno consultabili sul sito del concerto.

Sulla base delle richieste e prenotazioni pervenute, inoltre, risulta in aumento il numero di pullman previsto: dagli ultimi aggiornamenti la previsione è ora di 900 pullman invece di 500.

Come spiega la Gazzetta di Modena sono previsti tre treni speciali in arrivo, uno da Venezia, uno da Torino e l’altro da Roma, tutti con diverse fermate programmate, e nella notte, tra l’una e le 5 di domenica 2 luglio sono in programma 15 treni, mentre altri tre treni da Modena verso Sassuolo partiranno dalla Stazione Piccola (Fer) di piazza Manzoni. Sulla base delle richieste potranno essere previsti treni speciali aggiuntivi rispetto a quelli già definiti. Considerando anche i treni ordinari circolanti sulla rete nel periodo notturno, si stima che per far defluire le circa 20 mila persone stimate alla stazione Rfi ci vorranno mediamente sette ore, con un ripristino della condizione di normalità intorno alle ore 8 di domenica 2 luglio.

In direzione Bologna e Reggio sono previsti treni in diversi orari. Per Bologna all’1.15 (regionale), all’1.45 (Tper), alle 2.45 (regionale), alle 3.15 (Tper), alle 3.45 (regionale), alle 4.15 (regionale, arrivo a Bologna alle 4.39 e prosegue per Rimini ordinario alle 5). Alle 2.15 parte da Modena un treno di Tper per Rimini (arrivo alle 3.55). In direzione Reggio i treni partono all’1.00 (Tper), alle 2.00 (regionale) alle 2.25 per Parma (regionale, ferma alle 2.43 a Reggio), alle 3.00 (regionale), alle 3.30 per Parma (ferma alle 3.45 a Reggio). Il prospetto dei treni è consultabile sul sito www.modenapark.comune.modena.it. Per le prenotazioni dei viaggi nazionali con il Frecciabianca è necessario rivolgersi a Trenitalia.