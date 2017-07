Vasco Rossi, Luciano Ligabue fa i complimenti al rivale sui social FOTO

MODENA – Tra Vasco Rossi e Luciano Ligabue c’è sempre stata rivalità, sfociata anche in vere e proprie accuse come quella che Rossi fece nel 2011, quando definì su Facebook Ligabue come un “bicchiere di talento, mare di presunzione”.

Ma ora, all’indomani dell’evento da record al Modena Park della rockstar di Zocca — record che ha battuto il precedente proprio realizzato da Ligabue a Campovolo con 150mila fan nel 2015 — è tempo di dimostrare un po’ di ammirazione. Ed ecco quindi che Ligabue appare con un post, sia su Twitter sia su Facebook, in cui fa i complimenti al rivale: “Complimenti Vasco, complimenti Modena!”