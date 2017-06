Vasco Rossi Modena Park, l’elenco completo dei cinema che trasmetteranno il concerto

ROMA – Questo l’elenco completo dei cinema che trasmetteranno il concerto di Vasco Rossi a Modena di sabato 1 luglio.

Il concerto Modena Park infatti sarà interamente proiettato in diretta in oltre 150 sale cinematografiche in tutta Italia: si potrà prenotare il proprio biglietto attraverso il sito vascocinema.vivaticket.it.

In Emilia Romagna, le sale sono quelle dei territori di Bologna (The Space e Uci Cinemas di Casalecchio), Ferrara (Uci Cinemas), Cesena (Eliseo multisala), Rimini (Uci Cinemas), Savignano sul Rubicone (Uci Cinemas Romagna), Parma (The Space-cinecity Parma campus, The Space Parma Barilla center), Piacenza (Uci Cinemas Piacenza), Reggio Emilia (Uci Cinemas Gualtieri, Uci Cinemas Reggio).

Nelle Marche ad Ancona (Uci Cinemas), Senigallia (Uci Cinemas), San Benedetto del Tronto (Uci Cinemas), Porto Sant’Elpidio (Uci Cinemas), Piediripa in provincia di Macerata (Multiplex 2000), Pesaro (Uci Cinemas), Sant’Angelo in Vado in provincia di Pesaro Urbino (Cinema Apollo), Fano (Uci Cinemas).

In Abruzzo a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti (Cinema Ciakcity) e a Montesilvano in provincia di Pescara (The Space).

In Basilicata a Matera (Uci Cinemas Red Carpet) e a Potenza (Cineteatro Don Bosco).

In Calabria e Frasso e Maida in provincia di Catanzaro (The Space).

In Campania a Marcianise in provincia di Caserta (Uci Cinemas), a Napoli (The Space), Nola in provincia di Napoli (The Space), Casoria in provincia di Napoli (Uci Cinemas) e a Salerno (The Space).

In Friuli Venezia Giulia a Fiume Veneto in provincia di Pordenone (Uci Cinemas), a Trieste (The Space), a Pradamano in provincia di Udine (The Space), a Villesse in provincia di Gorizia (Uci Cinemas).

Nel Lazio a Roma (Adriano, Broadway, Multisala Atlantic, The Space Moderno, Uci Cinemas Porta di Roma e Roma Est) e in provincia a Fiumicino (Uci Cinemas Parco Leonardo), Colleferro (Ariston), Ostia (Cineland), Guidonia Montecelio (The Space).

In Liguria a Genova (The Space e Uci Cinemas).

In Lombardia a Milano (The Space Odeon, The Space Rozzano, Uci Cinemas Bicocca e Certosa), a Curno in provincia di Bergamo (Uci Cinemas), a Montano Lucino in provincia di Como (Uci Cinemas), in provincia di Milano a Cerro Maggiore (The Space), a Vimercate (The Space), ad Assago (Uci Cinemas), a Lissone (Uci Cinemas), a Pioltello (The Space), a Montebello della Battaglia in provincia di Pavia (The Space).

In Piemonte a Torino (Uci Cinemas e The Space), in provincia di Torinbo a Beinasco (The Space) e a Moncalieri (Uci Cinemas), a Spinetta Marengo in provincia di Alessandria (Uci Cinemas).

In Puglia in provincia di Bari a Casamassima (The Space), a Mungivacca (The Space) e a Molfetta (Uci Cinemas), a Surbo in provincia di Lecce (The Space).

In Sardegna in provincia di Cagliari a Sestu (The Space) e a Quartuccio (The Space).

In Sicilia Misterbianco in provincia di Catania (Uci Cinemas), a Gela in provincia di Caltanissetta (Multicinema Hollywood), a Messina (Uci Cinemas), a Palermo (Uci Cinemas), a Ragusa (Cineplex).

In Toscana a Firenze (The Space e Uci Cinemas), ad Arezzo (Uci Cinemas), a Campi Bisenzio in provincia di Firenze (Uci Cinemas), a Grosseto (The Space), a Livorno (The Space), a Pontedera in provincia di Pisa (Cineplex), a Sinalunga in provincia di Siena (Uci Cinemas).

In Umbria a Perugia (Uci Cinemas), a Corciano in provincia di Perugia (The Space) e a Terni (The Space).

In Veneto in provincia di Padova a Limena (The Space) e a Due Carrare (Cineplex), in provincia di Venezia a Marcon (Uci Cinemas) e a Marghera (Uci Cinemas), a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza (The Space) e in provincia di Veronba a San Giovanni Lupatoto (Uci Cinemas) e a Lugagnano di Sona (The Space).