YOUTUBE Glastonbury Festival al via: concerti, palloncini esilaranti e tanta droga

GLANSTONBURY – A partire dal 21 giugno, il giorno del solstizio d’estate, la campagna inglese del Somerset si riempirà di circa 150 mila persone che prenderanno parte, fino al 26 giugno, ad uno degli eventi musicali tra i più importanti della scena mondiale: il Glastonbury Festival.

Si tratta di un festival che va avanti ininterrottamente dal 1971. Quest’anno gli appassionati di sound potranno sentire Radiohead, Katy Perry, Foo Fighters, Lorde, Liam Gallagher, Goldie, Monkey Pilot, Ed Sheeran e tanti altri.

Tra le star previste è atteso anche Johnny Depp che però non canterà. Come ogni anno, il festival sarà animato dai colori hippie, strane invenzioni come i “luxury wc” e soprattutto tanta droga tra cui i palloncini esilaranti a base di elio. Il Daily Mail pubblica le prime immagini del raduno.